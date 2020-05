Premier League-managere mener 12. juni er for tidlig for kamper

Det melder flere britiske medier etter at ligaen onsdag holdt en videokonferanse med managerne og en annen med spillerrepresentanter for å forsikre dem om at smittevernprotokollen holder mål.

Protokollen ble presentert av ligaens medisinsk ansvarlige Mark Gillett, legen James Calder, PL-direktør Richard Masters og sportsdirektør Richard Garlick. Både spillere og managere skal ha stilt seg positivt til å gjenoppta trening neste uke, men det framkom også sterke innvendinger.

Spesielt skal managerne ha uttrykt at det ikke vil la seg gjøre å få spillerne i form til å spille viktige Premier League-kamper allerede 12. juni, særlig med restriksjonene protokollen legger på treningsaktivitet. Fra mandag skal det trenes i små grupper med distanse, fra 25. mai med kontakt i små grupper. Tidligste dato for full trening er 1. juni.

Skaderisikoen ved forhastet oppkjøring ble nevnt, og 19. juni ble ifølge Daily Mail lansert som en mer realistisk oppstartsdato.

Alle de 20 managerne deltok, deriblant Ole Gunnar Solskjær. Etterpå fikk alle komme med sitt syn på det de hadde hørt. Ifølge The Times hadde Liverpool-manager Jürgen Klopp særlig mye på hjertet.

Bekymring

Etter managerne var det spillernes tur. I en over to timer lang konferanse med spillerrepresentanter for alle 20 klubber uttrykte noen spillere ifølge Sky Sports bekymringer for smitterisiko for familiemedlemmer. Noen er skeptiske til å gå inn i trening og kamp fordi de har gravid partner eller bor sammen med noen som er i risikogruppen.

Noen klubber stilte med lagkapteinen, andre med sin fagforeningsrepresentant.

Ifølge Daily Mail var spillere i lag høyt oppe på tabellen mindre skeptiske til smitteverntiltakene enn spillere fra lag i nedrykksstriden. Mark Noble (West Ham) og Troy Deeney (Watford) skal ha luftet svært mange innvendinger.

Ligaen pekte på at ligaens smittevernprotokoll er langt strengere enn reglene britiske myndigheter har laget med tanke på dem som vender tilbake til jobben i andre industrier som har vært stengt ned.

Omfattende

Blant annet skal spillerne testes minst to ganger i uka og ellers få kontinuerlig medisinsk oppfølging og overvåking. Managerne fikk beskjed om at spillermøter må gjøres ved videokonferanse og at videoopptak av treninger skal gjøres tilgjengelig for ligaen.