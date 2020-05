Giggs' drømmelag: – Da han var 18-19 år, hørtes han ut som en 35-åring

Ryan Giggs ble kåret til tidenes Premier League-spiller av TV 2s seere. Mannen med 24 sesonger for Manchester United og 34 titler på CVen, har spilt med en lang liste store fotballstjerner i løpet av sin innholdsrike karrière.

Se Giggs velge sine favorittspisser i vinduet øverst!

Da United-legenden gjestet TV 2 i spesialsendingen om ham, plukket han ut sitt drømmelag basert på spillere han har spilt med.

– Dette var et mareritt, sier Giggs og ler når han skal beskrive jobben om å velge ut følgende elleve spillere:

Keeper:

Peter Schmeichel: – Han kunne vinne kamper alene ved å gjøre fantastiske redninger. Han fikk målet til å se lite ut, og i tillegg var han tapper. Han kom alltid ut for en corner eller et innlegg, og da han gjorde det løp jeg. For jeg visste han kom til å fange ballen og ville deretter se etter meg eller andre. En briljant keeper.

– Hvis du ikke var på banen kunne du høre ham helt inn i garderoben. Det var «Pete» sin stil. Han kunne være sint, og han passet på at alle rundt ham holdt konsentrasjonen oppe.

Forsvar:

Høyreback, Gary Neville: – Gary var et enkelt valg. Han var uten tvil den beste. Han var så stabil og samarbeidet med David Beckham var fantastisk. Han var alltid snakkesalig, og ønsket å få frem meningene sine, allerede fra ung alder. Da han var 18-19 år, hørtes han ut som en 35-åring. Han hørtes ut som en erfaren profesjonell. Han gjorde også meg til en bedre spiller. Jeg spilte mot ham på trening i 15 år, og du må gjøre ditt ytterste når du spiller mot en sånn spiller hver dag.

Midtstopper, Rio Ferdinand: – Rio var en leder. Måten han leste spillet på, farten hans, og måten han la opp spillet på gjorde han til en fantastisk spiller.

Midtstopper, Jaap Stam: – Jaap var en komplett midtstopper, etter min mening. Han var aggressiv, stor og sterk, vant hodedueller, men var også komfortabel med ballen. Jeg tror aldri jeg så noen komme forbi ham på trening. Han var rett og slett en utrolig forsvarspiller en mot en.