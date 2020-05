Se «Eventyret 2017 – Håndballguttas første finale» på TV Sport 1 og TV 2 Sumo kl. 19

Redningen hans på overtid i semifinalen mot Kroatia ga ekstraomganger som Norge vant. Gutta kunne spille sin første finale i et mesterskap og de tok sin første medalje.

Sølv bak vertene Frankrike.

Men det episke øyeblikket, redningen, ble en byrde.

– Det er jo egentlig bare et godt minne fra det mesterskapet, så det er positivt sånn sett. Det er ikke noe negativt å bidra til en historisk VM-finale. Det er kjempestort. Men redningen har fulgt meg. Det var den jeg lenge ble målt opp i mot, og det var tøft i perioder, sier Torbjørn Bergerud.

Torsdag kveld skal han gjenoppleve redningen, øyeblikket, og mesterskapet sammen med landslagssjef Christian Berge, landslagskaptein Bjarte Myrhol og Sander Sagosen.

Det er han klar for nå.

Men lenge vegret han seg for å snakke om redningen.

– Det kan bli for mye av det gode. Kanskje klarte jeg ikke å takle all oppmerksomheten rett etterpå. Det ble et ekstra trykk og forventninger som føltes litt urettferdig. Det var det jeg ble målt opp mot, og det var utfordrende.

Han var 22 år og mesterskapsdebutant i 2017, og henviste erfarne målvakter som Ole Erevik og Espen Christensen til biroller. I EM 2018 og i VM 2019, da det igjen ble VM-sølv, gjorde også Bergerud en bra jobb. Men for mange var det ikke bra nok.

– Det var litt urettferdig når jeg syntes jeg hadde stått bra og så ble prestasjonen sett ned på av mediene og mange andre. Det føltes litt rart.

I EM i januar stod han godt da håndballgutta tok bronse. Nok en gang ble det et drama og ekstraomganger mot Kroatia i semifinalen, men denne gangen kom ikke det avgjørende øyeblikket som ga ny finale.

– Det som har hengt ved siden 2017 fikk jeg lufta ut og lagt til side før mesterskapet. I EM sist hadde jeg en katastrofe-åpning, men kom raskt tilbake. Da viste jeg god mental styrke, sier landslagsmålvakten, som nå er klar til å gjenoppleve bragden som lenge var en byrde.