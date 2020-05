Ryan Giggs var hele 24 sesonger i Manchester United og er en av tidenes mestvinnende spillere med 34 titler. I en tid nå der spillere bytter klubb hyppig, tror United-legenden at Marcus Rashford kan bli som ham.

– Mye av grunnen til at spillere skifter klubber hyppigere nå for tiden er at managere skiftes oftere ut. Den nye manageren kommer inn, kanskje han ikke liker en spiller, eller vil ha en annen spiller. Og så har agentene stor innflytelse nå. De vil flytte rundt på spillere for at de skal få de beste kontraktene, i tillegg til at agentene selv tjener penger på det. Jeg tror det er hovedårsaken til at spillere bytter klubb oftere nå enn de kanskje gjorde tidligere, sier Giggs da han gjestet TV 2 i programmet «Ryan Giggs: Tidenes PL-spiller».

– Jeg håper fremdeles at det vil være lojale spillere som vil holde seg i én klubb, eller være i en klubb store deler av sin karrière. Men når managere blir byttet ut hver 18. måned, eller hvert andre år, så blir det annerledes og vanskeligere, mener Giggs.

Men 46-åringen har troen særlig troen på at én spiller kan gå i hans fotspor og bli værende i Manchester United i lang, lang tid.

– Marcus (Rashford) er en jeg kan se for meg som gjør det. Han har vokst opp i klubben, Manchester United-fansen elsker ham, og han blir bedre og bedre. Hvis man kan danne et lag rundt ham som kan kjempe om titler i lang tid fremover, så kan jeg se Marcus bli værende.

Seerne fikk muligheten til å stille Giggs spørsmål i sendingen, og på spørsmål om hvilken av dagens United-spillere han liker best, var han ikke i tvil.

– Jeg tror det må bli Marcus. Han har hatt noen fantastiske prestasjoner de siste årene. Jeg kjenner ham personlig, og han er en veldig fin fyr som ønsker å bli best i verden, forklarer Giggs og legger til:

– Jeg må også nevne Bruno Fernandes og den innvirkningen han har hatt i laget siden han kom. Han har vært fantastisk, og har løftet de andre spillerne.

– Men hvis jeg må si én, så må det bli Marcus. Når jeg er på Old Trafford og han får ballen skjer det noe spesielt. Han er ikke redd, og hvis han blir taklet reiser han seg opp og fortsetter. Det er det jeg liker med ham, han har en tapperhet. Han vil alltid fortsette å angripe, og han er positiv, understreker United-legenden.

Han mener Rashford har tatt store steg de siste årene.

– Det som slo meg da jeg var assistent og han fikk sin debut var mentaliteten hans, og den har ikke endret seg fra han fikk debuten til i dag. Han ser til og med ut som en leder nå, og spillere ser opp til ham. Han er en fantastisk spiller, og en vi forhåpentligvis vil se i den røde drakten i lang tid.