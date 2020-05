Over 8000 nordmenn har testet positivt på koronaviruset, men med den nye antistofftesten vil trolig flere smittetilfeller bli oppdaget. Én av dem er TV-kokken Wenche Andersen.

I midten av mars fikk Wenche typiske influensalignende symptomer, men det var ikke kapasitet til å teste henne. Hun fikk beskjed om å gå i karantene hjemme, noe hun gjorde i to og en halv uke.

Testet positivt på antistoff mot korona

Nær to måneder senere har Wenche fått svar på at hun hadde koronavirus.

– Jeg fikk innkalling for å ta ettertest, mest sannsynlig fordi jeg er i risikogruppen, altså over 65 år. Den var positiv på antistoffer for korona.

Ifølge Folkehelseinstituttet blir tilbudet om antistofftest gitt til bestemte utvalg av befolkningen, som de i risikogrupper.

Lege Harald Dobloug forklarer at testen vil kunne gi svar på om immunforsvaret har vært i kontakt med eller bekjempet viruset.

Lege Harald Dobloug. Foto: Legevisitt.no

– Det vil si at man enten har hatt infeksjonen eller fått vaksine mot den. Siden det ikke finnes vaksine mot Covid-19, har man hatt korona når man tester positivt på antistofftesten, forklarer Dobloug.

Selv om Wenche har hatt korona, betyr det ikke nødvendigvis at hun er immun mot viruset.

– Man antar at man blir immun, fordi vi bruker testen på lignende virus, som gir immunitet, sier Dobloug og fortsetter:

– Vi vet ikke hvor lenge eller hvor høyt nivå av antistoffer man må ha i blodet for å være immun mot covid-19. Derfor skal man opptre som at man kan få det på nytt.

120 000 nordmenn kan ha vært smittet

Da Wenche Andersen ble syk, isolerte hun seg hjemme lengre enn legen anbefalte for å være på den sikre siden.

– Jeg låste døren og holdt meg hjemme. Min største redsel var å smitte andre, sier Wenche, som også kan fortelle at hun kjenner ingen – verken på jobb eller privat – som har blitt smittet.

Lege Dobloug synes Wenche har gjort alt riktig og forteller at antistofftesten hun har tatt, og som flere nå kan ta, vil kunne si noe om hvor mange som faktisk har vært smittet.

I en undersøkelse der 400 tilfeldige Oslo-borgere har tatt antistofftesten, fikk cirka to prosent påvist antistoffer.

– Tar man de to prosentene og ekstrapolerer de til hele Norge, betyr det at kanskje så mange som 120 000 nordmenn er smittet. Men husk at Oslo er der det har vært høyest smitte.