For mange blir det en annerledes 17. mai-feiring i år.

Barnetog er avlyst, og det blir ingen lange køer i kiosken for å kjøpe is og pølser.

TV 2 vil være til stede mange steder i landet vårt, og sendingene vil gå direkte på TV 2 og TV 2 Nyhetskanalen fra klokken 07 søndag morgen, da det braker løs med «God 17. mai Norge».

– 17. mai i år blir en dag vi kommer til å huske for alltid. Vi kommer til å savne de fine barnetogene i gatene og folkefesten alle nordmenn normalt tar del i på nasjonaldagen, men fellesskapet og hva denne dagen betyr for oss er uendret. TV 2 skal gjøre vårt for at det blir en minnerik feiring for alle som feirer dagen gjennom TV-skjermen, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

På Operataket

Første del av sendingen vil gå fra Aker brygge, og fra klokken 11 fortsetter sendingen på Operataket.

– Denne nasjonaldagen inngår TV 2 et unikt samarbeid med Den Norske Opera & Ballett. Vi er naboer i Bjørvika i Oslo og slår oss sammen for å skape en fantastisk ramme rundt en dag som blir spesiell for alle. Vi ser frem til å vise innhold fra et feststemt Norge denne dagen, forteller Sandnes.

Sammen med Desta Marie Beeder og Espen Fiveland, skal Yvonne Fondenes og Rune Kjos lede sendingen på nasjonaldagen.

Stjernespekket

Det blir en historietime fra Eidsvoll med Alex Rosén, og 17. maifrokost hos Petter og Vendela, der blant annet Jan Thomas dukker opp.

TV 2 byr og på en spesialversjon av «Ellinors vise» med Kurt Nilsen. Garden stiller med drilltroppen. Torbjørn Harr leser «Ja, vi elsker» med bidrag fra Sølvguttene - også blir det barnas 17. mai-tale.

I tillegg er Wenche Andersen på plass og lager 17. mai-buffet, mens Finn Schjøll pynter bordet.

Stjernesopran Lise Davidsen skal synge «Våren» av Grieg. Hun omtales som «århundrets stemme» og «årets internasjonale suksess».

Operasangere skal synge «Sønner av Norge». Og naturligvis blir det orkestermusikk og ballett ved vannkanten.

Og når hele Norge skal synge «Ja vi elsker» klokken 13, sender TV 2 fra Slottsplassen.

«God 17. mai Norge» sendes fra klokken 07 til 17.30 på TV 2 og TV 2 Nyhetskanalen. Du kan selvsagt også følge sendingen på TV2.no eller på TV 2 Sumo.