Politiet i Nordland meldte onsdag formiddag om at det har gått et skred med blanding av jord og leire ved Mosjøen i Nordland.

– Skredet anslås til å være 150 meter bredt og 500 meter langt. En fritidsbolig er tatt av skredet. Det jobbes for fullt og pøses på med ressurser, sa operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt innledningsvis.

Alle nødetatene, Seaking, ambulansehelikopter og frivillige ble kalt ut.

Politiet bekreftet at det ikke var noen mennesker i boligen, og at de heller ikke har fått noen meldinger om at noen befant seg i området da skredet gikk.

Over ti boliger i området ble evakuert, og det med helikopter, da veien var stengt.

Frykter nye skred

Merete Bredesen Pedersen og datter Andrine Pedersen er nære naboer til der skredet gikk, og forteller at det var ganske skummelt å være så nære skredet.

– Det var kjempestort. Vi vet vi bor på et slikt område der det kan gå skred, men det blir mer reelt når sånne ting skjer, sier Bredesen Pedersen til TV 2.

– Er du redd det skal komme flere skred?

– Ja, man er jo det. Jeg er redd dette er starten på flere skred. Det er skummelt å se nabohuset ligge i elva, med tanke på at vi bor rett i nærheten, sier hun.

Da skredet gikk var mor på jobb, mens Andrine og kjæresten var hjemme. Kjæresten så meldinger på Twitter om at det hadde gått skred i nærheten, og dro for å se hvor stort det var.

Heldigvis ble ingen skadd som følge av raset, og det var heller ingen som var i nærheten da skredet gikk. Foto: Helgeland Kraft Nett

Ble hentet med helikopter

Det endte til slutt med at politiet sperret av et større område, og Andrine satt igjen alene hjemme.

– Jeg måtte bli hentet med helikopter, forteller 17-åringen til TV 2.

– Hvordan var det?

– Jeg må innrømme at det var litt spennende, sier hun.

I skrivende stund sitter de to hjemme hos et familiemedlem og venter på å få komme hjem til sitt eget hus.

– Vi har ikke hørt noe fra noen og vet ganske lite. Vi er nødt til å sitte her til vi får mer beskjed, sier hun.

Alle nødetatene, Seaking, ambulansehelikopter og frivillige ble kalt ut. Etter råd fra geolog på stedet er det besluttet å utvide området ytterligere og flere hus blir nå evakuert.

– Området er usikkert

Arild Berentzen, som er leder i Vefsn Røde Kors hjelpekorps, fortalte at de var på stedet med tolv fra lokallaget.

– Vi er på oppmøtestedet nå, men vi har blitt bedt om å vente fordi området fortsatt er usikkert. Det går fortsatt små ras, sa Berentzen.

Røde Kors stilte også med en hundepatrulje,