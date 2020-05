– Jeg kunne lett sittet ti dager på et tog. Jeg må bare bort dit

Ole Einar Bjørndalen har knapt en time å kaste bort om han skal greie den ambisiøse målsettingen om å gjøre medaljevinnere av de kinesiske skiskytterne til OL i Beijing i 2022.

Men grunnet utbruddet av covid-19 har han allerede mistet flere uker og måneder. Den siste måneden har han febrilsk forsøkt å komme seg til Kina, uten hell. Men førstkommende helg skjer det - om ikke noe uforutsett skjer.

– Jeg flyr fredag via Wien og ankommer Kina på lørdag. Det er jeg jævlig glad for. Flere avganger er blitt kansellert, og jeg har ventet og ventet. Visum er også i boks.

– Hvor lenge planlegger du å bli værende?

– Sikkert i 2-3 måneder, sier Bjørndalen.

To uker på hotellrom

Først må han i to ukers karantene i Shenyang, før han skal opp i høyden i Bashang. Karantene i Kina betyr ikke nødvendigvis det samme som karantene i Norge:

– Utøverne mine bodde to uker på et hotellrom, og ingen fikk forlate rommene. Det var ikke snakk om. Jeg er blitt fortalt at man ikke får gå ut og lufte seg, men kun åpne et vindu. Så det ligger an til to ukers karantene på enerom og stange i veggen der.

– Hvordan skal du få tida til å gå da?

– Jeg får prøve å jobbe litt, sette opp treningsprogram, og så blir det nok mye pushups og situps. Jeg har aldri sittet på et rom i to uker før, sier Bjørndalen.

Han er uansett ikke i tvil om at det er verdt forsakelsen, selv om det blir uten kona Darya Domratsjeva og datteren Xenia. De har foreløpig ikke fått tak i billetter, men kommer så fort det går i orden.

Bjørndalen ville trolig blitt mer rastløs dersom han ikke fikk komme i gang med jobben og møte utøverne sine.

– Jeg har gått gjennom så mange alternativer for hvordan jeg kunne komme meg dit. Jeg kunne lett kjørt 6-7 dager med bil eller sittet ti dager på et tog. Jeg må bare bort dit, de trenger trener, liksom. Så jeg er veldig happy nå, selv om jeg må være forsiktig med å være for glad før jeg faktisk er der. Jeg krysser fingrene, sier han.

– Er utøverne i Kina mer avhengig av treneren sin enn mange andre nasjoner?