IS på fremmarsj – slik utnytter terroristene korona-stengte land

Flere land i Midtøsten og Afrika har vedtatt portforbud som følge av koronapandemien.

Mange land i de to regionene er allerede i dyp økonomisk krise og kjemper samtidig en krig mot terror. Terrorgrupper utnytter nå situasjonen som har oppstått med koronaviruset.

Om det fortsetter vil det kunne styrke terrorgrupper.

– På sikt vil det kunne få store konsekvenser. En økonomisk stenging av landene vil føre til frustrasjon i befolkningen. Dette er land uten velferdssektor, og går økonomien nedover, vil det gå utover befolkningen som mister jobb og muligheten til å brødfø seg selv. Dette utnytter jihadister og andre terror-organisasjoner, sier Morten Bøås, seniorforsker i terrorisme og Afrika ved Norsk utenrikspolitisk institutt til TV 2.

SENIORFORSKER: Morten Bøås ser hvordan koronaviruset påvirker terror-organisajoner. Foto: NUPI

Han sier terorgrupper i Nord-afrika og Midtøsten har brukt denne strategien siden slutten av 1990-tallet. Dette er ikke ulikt strategien til IS da de vokste frem i Irak og Syria.

– Det vi vet om disse gruppene, er at de er eksperter på utnytte tomrom, det være seg sosiale og politisk vakuum som oppstår når statsmakt svekkes, korrumperes eller kommer under så sterkt press at staten trekker seg tilbake. Dette er allerede en pågående prosess i Nord-Afrika og mindre ekstern støtte kan forsterke denne trenden, forklarer han.

IS på fremmarsj etter stenging

I Irak har en «lockdown» ført at IS har trappet opp angrep og rekruttering.

– Viruset har ført til at terrorgruppene har hatt mer aktivitet enn vanlig. Det skyldes at irakiske sikkerhetsstyrker blant annet er opptatt med å passe på at folk overholder portforbudet i stedet for å jakte terrorister i området. Dette har IS utnyttet ved å øke rekrutteringen og utføre angrep, forklarer Thomas Slensvik, orlogskaptein ved Forsvarets høgskole til TV 2.

EKSPERT: Orlogskaptein Thomas Slensvik forklarer hvordan IS har intensivert angrepene etter koronaviruset. Foto: Forsvarets høgskole.

– I tillegg så vanskeliggjøres bekjempingen av IS av at treningen av irakiske styrker har stoppet opp, først på grunn av det spente forholdet mellom USA og Iran, deretter på grunn av korona. Da får IS større rom å boltre seg i, forteller Slensvik.

Selv om aktiviteten fra IS har økt, er det fortsatt en redusert organisasjon, påpeker orlogskapteinen.

– Sjefen for de allierte sin operasjon i Irak melder om at selv om det er en økt aktivitet, så er angrepene mye dårligere koordinerte enn før. I tillegg så er det en positiv side også, det er at portforbudet gjør at de ikke får beveget seg så fritt, fordi man lettere ser det, forklarer han.

Fangeopprør i Syria

Det er ikke bare i Irak man ser at de prøver å utnytte virus-situasjonen. I Syria har IS prøvd å få løs fanger fra fengsel.