Kun innfridd én av 12 sikkerhetstilrådninger

Den 29. april 2016 styret et Airbus helikopter av typen EC225 ved Turøy vest for Bergen.

Elleve oljearbeidere og to piloter omkom etter at helikopteret mistet rotoren og styret.

Drøyt to år senere la Havarikommisjonen frem den endelige granskingsrapporten etter helikopterulykken.

Havarikommisjonen kom med tolv klare sikkerhetstilrådninger som kommisjonen mener må innfris for å tilfredsstille kravene til sikkerhet for helikoptermodellen.

– Riktig spørsmål å stille

Kun én av disse sikkerhetstilrådningene er inntil nå fullstendig ivaretatt nesten to år etter at de ble offentliggjort i juli 2018. Det bekrefter Havarikommisjonen overfor TV 2.

– Har det vært en tilfredsstillende fremdrift?

– Det er vanskelig å si, men jeg er overbevist, ut fra de tilbakemeldinger vi har fått, om at alle aktører jobber på spreng, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport.

– Er det trygt å fly med denne helikoptertypen?

– Det er sikkert et riktig spørsmål å stille, men det må du spørre EASA om, sier Halvorsen.

Halvorsen presiserer at det er innført en rekke tiltak i regi av Airbus Helicopters og EASA etter ulykken. Disse omfatter blant annet bedre og hyppigere inspeksjoner, samt langt kortere levetid for hovedgirboksen. Dette har vært bakgrunnen for at EASA fjernet flyforbudet som ble innført etter ulykken.

OMSTRIDT TANNHJUL: Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen holder opp en identisk del til tannhjulet som forårsaket Turøy-ulykken. Et såkalt andre trinns planet gear. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Fjernet sikkerhetsdirektiv

TV 2 fortalte nylig at Luftfartstilsynet har fjernet det særnorske sikkerhetsdirektivet for to ulike Super Puma-modeller. Dette direktivet kom på plass da flyforbudet for to Super Puma helikoptertyper ble opphevet i 2017.

Det ene modellen, Super Puma EC 225, styret ved Turøy. Den andre er Super Puma AS332L2. Begge produsert av Airbus Helicopters.

Kåre Halvorsen ledet arbeidet med undersøkelsene i etterkant av Turøy-ulykken.

– Vil ikke ha synspunkter

– Er det fornuftig å fjerne sikkerhetsdirektivet nå?

– Det vil jeg ikke ha synspunkter på. Det er Luftfartstilsynet sin oppgave å kunne iverksette et slikt direktiv og det er deres oppgave å vurdere når det er tid for å fjerne det.

Havarikommisjonens undersøkelse av Turøy-ulykken endte i hele ni sikkerhetstilrådninger rettet mot det europeiske luftsikkerhetsbyrået, EASA. Også den franske helikopterprodusenten Airbus Helicopters mottok sikkerhetstilrådninger.