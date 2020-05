Hagen-barna mener politiet har tunnelsyn – vil ha nye folk på saken

Det sier barnas bistandsadvokat Ståle Kihle til TV 2.

De er overbevist om at faren deres er uskyldig anklaget for drap eller medvirkning til drap.

Selv har de tre barna vært i flere avhør på ulike stadier i etterforskningen.

– De har opplevd et stadig tiltakende personfokus mot Tom Hagen, sier Kihle.

– Hvordan er tilliten deres til politiet?

– Mine klienter har, og har hatt, en grunnleggende tillit til politiet og til rettsstaten, men i denne saken ser de ingen bredde i etterforskningen.

Kritikken fra barna handler om at de opplever at politiet har låst seg fast i et spor: At Tom Hagen må være skyldig.

Vil ha nye folk på saken

Ståle Kihle sier at hans klienter ikke har tiltro til at Øst politidistrikt vil klare å finne ut hvilke straffbare handlinger som ble begått i Sloraveien den 31. oktober i 2018, hvem som står bak eller hvor moren deres er.

– Min klienter ønsker at andre og nye øyne skal komme inn og se på denne saken.

BISTANDSADVOKAT: Ståle Kihle representerer Hagen-ekteparets tre barn. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– I samme distrikt, eller ønsker at et helt nytt politidistrikt kommer inn og tar over saken?

– Det er ikke opp til meg å avgjøre, men det hadde vært betryggende om disse nye øynene var helt nye. Det vil si at de kommer fra et helt annet politidistrikt, sier Kihle.

Han sier at det siste halvannet året har vært en enorm belastning for hele familien. Etter 18 måneders intens etterforskning ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Kritisk til nye avhør

Først sa tingretten ja til å varetektsfengsle Hagen, men lagmannsretten mente at det ikke var skjellig grunn til mistanke. Dermed ble han løslatt etter at Høyesterett forkastet politiets anke sist fredag.

Politiet har valgt å opprettholde siktelsen.

Nå stiller barna seg avventende til å gå i nye politiavhør. De vil, sier Kihle, hjelpe politiet til å oppklare saken, men de er kritiske til å snakke med et politi som de opplever at er ensporet.

– Mine klienter er ikke redde for sannheten, men sannheten er ikke at Tom Hagen har iscenesatt en kidnapping for å drepe sin ektefelle. De synes det er vanskelig å samarbeide med noen de opplever at har bestemt seg.

Slik svarer politimesteren

Ida Melbø Øystese er politimester i Øst politidistrikt. Det var hun som sto på pressekonferansen og fortalte at Tom Hagen var pågrepet.