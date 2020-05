Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen (69), noe han nekter straffskyld for.

70-åringen forklarer selv at han ikke har noe med konas forsvinning å gjøre.

Samtidig mener han politiet kaster bort verdifull tid når de etterforsker ham – tid de kunne brukt på å finne kona.

Selv om Hagen fredag ble løslatt fra varetekt, har politiet opprettholdt siktelsen mot ham.

For offentligheten er det ennå ukjent hvilke bevis politiet bygger siktelsen på.

Peker på motiv

Naboer og venner av ekteparet har flere ganger omtalt Tom og Anne-Elisabeth Hagen som er lykkelig par. I offentligheten har de spurt seg hvorfor Tom Hagen skulle ønske kona død.

Frem til nå har ikke politiet villet svare på om de mener å funnet et motiv for den påståtte drapshandlingen, men onsdag letter påtaleansvarlig Haris Hrenovica litt på sløret.

– Har dere en mening om hva som skulle være motivet til de to som er siktet i saken?

– Vi har selvsagt gjort oss opp en mening knyttet til motiv, men det er noe som forblir i etterforskningen, sier Hrenovica.

– Betyr det at dere har et klart bilde av hva motivet kan være?

– Ja, det er korrekt.

Hva motivet skulle være, ønsker ikke politiet å gå inn på.

Forsvareren til mannen i 30-årene, advokat Dag Svensson, sier til TV 2 at det er vanskelig å kommentere politiets utspill uten å vite hva de legger i motivet.

Mannens siktelse er endret fra drap til medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han nekter fremdeles straffskyld.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Ny runde i retten

Fremdeles jobber politiet med ransakinger i boligen til Hagen.

Holden mener politiet ikke har holdt seg innenfor loven. Han har derfor tatt saken til retten.

«Straffeprosessloven gir alle siktede en viktig rettssikkerhetsgaranti: Politiet kan ikke gå inn i deres private hjem uten skjellig grunn til mistanke», skriver Holden i en SMS til NTB.

Med skjellig grunn til mistanke menes at det er mer sannsynlig at Tom Hagen er involvert enn at han ikke er det.

– Jeg tenker at forsvareren gjør jobben sin. Hvis man mener vi ikke har hjemmel til å gjøre dette, må han få prøvd det i retten. Vi er selvsagt uenige med ham, sier politiadvokat Hrenovica.

– Når får Hagen flytte hjem?

– Det er avhengig av politiet sin etterforskning og arbeidet som gjøres i Sloraveien, sier han.

Hrenovica ønsker ikke å svare på hvorvidt politiet i dag fører kontroll med Hagens bevegelser.

Det er ventet at Nedre Romerike tingrett vil avsi en kjennelse angående ransakingen torsdag morgen.