Skei Grande ut mot Jensen: – Spiller seg helt utover sidelinja

Venstre-lederen mener Siv Jensen bommer totalt i den politiske debatten.

– Vi trenger politikere med gode ideer for hvordan vi skal få et grønt næringsliv opp å gå og hvordan vi skal håndtere epidemien, nå spiller Frp seg helt utover sidelinja, sier Skei Grande.

Til VG sa Jensen tirsdag at det er uaktuelt for Frp å hente 3.000 kvoteflyktninger når statsbudsjettet for 2021 skal spikres til høsten.

Skei Grande kaller utspillet til Jensen en «underlig analyse av situasjonen Norge er i».

– Her ser vi at næringslivet vårt går over ende og at helsevesenet vårt får enorme press og står i en epidemi, og Frp sin analyse er at den største utfordringene vi har er antallet kvoteflyktninger. Det er knapt asylsøkere som kommer. Dette er ikke en av utfordringene til Norge i dag. Det er helt andre ting vi må fikse, sier Venstre-lederen.

Hun minner Siv Jensen på at hun selv har vært med å forhandle frem 3.000 kvoteflyktninger i den siste regjeringsplattformen på borgerlig side.

– Jeg synes vi bør forholde oss til den avtalen Siv Jensen ga oss og satte navnet sitt på i Granavolden, og i hvert fall i en situasjon hvor det knapt kommer asylsøkere. Da er det riktig at Norge tar sitt internasjonale ansvar når det gjelder kvoteflyktninger. Flyktningsituasjonen i verden er ikke blitt bedre på grunn av den situasjonen vi er i nå.

– Mindre gjennomslag

Skei Grande mener et ultimatum fra Jensen vil føre til mindre gjennomslag.

– Jeg synes ikke det er noe lurt å komme med ultimatum. Det fører bare til at du får mindre gjennomslag på andre ting som er viktig for deg, men dette og holdningen til oljeskatte-forslaget ser at Frp har behov for å bevege seg i en helt annen retning enn det regjeringen gjør.

– Er det aktuelt i det hele tatt å være med på å redusere antallet kvoteflyktninger?

BER JENSEN TONE NED: Trine Skei Grande mener Siv Jensen ikke kan forvente mer gjennomslag etter regjeringsexiten. Foto: Ørn E. Borgen

– Nå ga Siv Jensen oss dette for en fireårsperiode og satt navnetrekket sitt på den avtalen, og sa at det tallet skulle justeres ut fra antallet asylsøkere. Dt er ingenting som sier at det skal forandres nå, men det som gjør meg mest oppgitt nå er en samfunnsanalyse at dette er det viktigste å sette ned foten på i den situasjonen vi ser Norge er i.

– Mener mener du Siv Jensen er bundet av regjeringsplattformen nå som hun og Frp har gått ut av regjering?

– Nei, hun har valgt å gå ut av regjeringen, men å tro man skal ha mer innflytelse når man går ut av regjeringen enn da man satt ved forhandlingsbordet er jo også litt rart, sier Skei Grande.