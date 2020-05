Onsdag ettermiddag holdt helseminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Monica Mæland en pressekonferanse om korona-situasjonen.

Også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet var til stede.

Det er nå over to måneder siden regjeringen innførte de strengeste tiltakene for befolkningen i fredstid.

– Forrige torsdag varslet vi at sesongarbeidere og en begrenset gruppe EØS-borgere ville få reise til Norge. Dette kom på plass tirsdag, så EØS-borgere med familie i Norge får nå reise inn i landet, sier Mæland.

Hun minner om at vi fortsatt ikke er kvitt viruset, og at det vil være 10 dagers karantene for alle som kommer fra utlandet til Norge.

Må betale tilbake

Mæland sier politiet nå prioriterer å rettsforfølge dem som utnytter seg av regjeringens ordninger.

– Vi har lagt fram en rekke pakker og tiltak som baserer seg på tillit. Jeg har tidligere sagt at de som utnytter de ordningene vi har, vil bli etterforsket og rettsforfulgt. Politiet har tilført resurser til dette, sier hun.

– 120 steder har fått pålegg om å tilbakebetale støtte fordi de har utnyttet systemet, sier Mæland.

Mæland sier at regjeringen nå forslår å gi 35 millioner kroner mer til domstolene, til teknisk utstyr og for å sikre at domstolene kan fortsette arbeidet i den tiden vi er i.

– Vi begynner å se at hverdagen begynner å likne mer på det vi er vant til. Samtidig forventer vi at antallet smittede vil gå opp og ned i ukene og måneden framover, sier helseminister Høie.

Han sier det derfor gjøres steg-vise skritt for å åpne samfunnet.

– En viktig jobb nå blir også å finne ut av mange blir testet. Vi vil derfor at alle som har symptomer på covid-19, skal finne ut hvordan de kan få testet seg, og gjøre det. Mange flere vil bli testet framover, sier han.

Slottet med unntak

Høie sier han er spent på hvordan årets 17. mai-feiring blir.

– Vi skal ikke stå tett i tett, og vi kan ikke stå i kø for å kjøpe is og pølser, sier han.

Han sier slottet har fått unntak fra regelen om å ikke samle flere enn 50 personer på ett sted.

– Dette er for at vi skal få til en tv-sending fra Slottsplassen. Slottsplassen vil være stengt for publikum, og vi ønsker også at området rundt skal være så folketomt som mulig, sier Høie.

På sine nettsider skriver Det Norske Kongehus at NRK skal sende fra Slottsplassen i forbindelse med at hele Norge skal synge nasjonalsangen klokken 13.

Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps, Det Norske Solistkor og representanter fra andre kor vil være til stede.

Kongehuset understreker at arrangementet ikke vil være åpent for publikum, og ber folk holde seg unna av smittevernhensyn.