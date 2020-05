Tallene er hentet fra perioden 1. mars til 16. april og sammenlignes med samme periode i fjor, ifølge statistikkbyrået Istat.

Italias landsomfattende nedstengning startet 10. mars og ble lettet på 4. mai.

Av 5.031 henvendelser til hjelpetelefonen var i overkant av 2.000 fra folk som søkte hjelp. Av disse var det rundt 1.500 som opplevde fysisk eller psykisk misbruk. 97 prosent av henvendelsene var fra kvinner.

Flere eksperter har uttrykt bekymring for at kvinner kan være mer utsatt for vold i slike nedstengelsesperioder, ettersom flere av dem vil være innesperret i voldelige husholdninger.

Samtidig påpeker Istat at økningen i antall samtaler ikke nødvendigvis skyldes en voldsøkning, men kanskje heller en vellykket offentlig kampanje som oppmuntrer kvinner til å bruke hjelpetelefonen.

