Einar Tørnquist er blitt far igjen

TV-profil Einar Tørnquist (37) og samboeren Linn Bjørnsen (30) er blitt foreldre igjen.

Han deler selv nyheten på Instagram og i podcasten «Jan Thomas og Einar blir venner».

– Jeg og en baby av meg. Willy. Linn gjorde mesteparten av jobben, altså, men jeg stod og klappa ved siden av, og det er jo bedre enn ingenting, skriver han på Instagram.

Til TV 2 sier han at han er lykkelig.

– Vi er veldig lykkelige over at alt har gått bra og at Willy er på plass!

Avsløring i podcast

Dette er parets andre barn. I mai 2017 ble de foreldre for første gang til datteren Solveig.

Nyheten om at de skulle bli tobarnsforeldre ble delt i podcasten «Jan Thomas og Einar blir venner» tidligere i år.

Det var også i podcasten at han avslørte at de ventet en gutt.

FORELDRE: Her er Einar Tørnquist og Linn Bjørnsen fotografert på VG-lista-konsert i 2015. Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures

Fryktet farsrollen

Tørnquist har tidligere uttalt til God kveld Norge at han fryktet han ikke ville falle naturlig inn i farsrollen da han fikk sitt første barn.

– Jeg var redd for å ikke få de enorme følelsene for barnet, som det er forventet å få som forelder, sa han i et tidligere intervju med God kveld Norge.

Det viste seg at frykten var unødvendig.

– Jeg var redd for at jeg var sånn, men det var jeg ikke. Jeg ble helt lamslått av det enorme øyeblikket da datteren min ble født, sa han.

Tidligere i år ble Tørnquist ny programleder i vitenskapsprogrammet Brille på TVNorge. Han gjør også suksess med den nevnte podkasten «Jan Thomas og Einar blir venner», som ifølge Podtoppen er en av Norges mest populære.