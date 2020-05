Philip Manshaus står tiltalt for drap på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen, samt terror mot Al-Noor-moskeen, 10. august i fjor.

Manshaus har erkjent å ha gjennomført de aktuelle handlingene, men hevder han handlet i nødverge.

Onsdag vitnet både stemoren, moren til drepte Johanne, og Manshaus far.

– Den morgenen, 10. august, skulle jeg på et arrangement utenfor byen som jeg gledet meg til. Philip og jeg hadde en hyggelig morgen, der vi spiste frokost, bladde litt i aviser og løste kryssord. Vi snakket om vær og vind, sier han.

Han forteller at sønnen virket glad, helt normal.

– Ekstreme holdninger

Stemoren forklarte seg i retten om en prosess over de siste par årene før drapet og terrorhandlingen, der Manshaus fikk stadig med ekstreme meninger.

Dette bekreftet også faren.

– Han skulle diskutere ting. Jeg forsøkte å forklare ham litt om dette med å diskutere, at det var viktig å lytte til andre også, sier han.

Han forteller det virket som at flere av Manshaus venner tok avstand fra ham den siste tiden før hendelsene, og at sønnen ikke hadde noe særlig kontakt med venner sommeren 2019.

Han forteller videre at 22-åringen og hans to brødre alltid har hatt et godt forhold.

– De var glad i hverandre. Men de handlingene han har begått er helt uvirkelige for oss, helt uforståelige, sier han.

Skuddsikker vest

Bare dager før 10. august mottok Manshaus en skuddsikker vest i posten. Denne var det stemoren og stesøsteren Johanne som mottok, da den ble levert på døren.

Dette fikk stemoren til å vurdere å ringe politiet for å sende en bekymringsmelding. Hun mente han var blitt radikalisert, og leste mye om dette på internett.

Det var faren som tok oppgaven med å snakke med sønnen.

– Jeg snakket med ham om dette, og spurte hvorfor han hadde bestilt vesten. Jeg er selv opptatt av våpen og ammunisjon og den typen ting, så jeg syntes ikke det var så rart at han hadde bestilt den. Jeg forsto det sånn at han hadde den for å være føre var, han var veldig opptatt av å kunne beskytte seg selv, sier faren.

Han forteller at han i dagene rett før hendelsene syntes sønnen virket å ha lagt fra seg de mest ekstreme tankene.

– Han fjernet avisutklipp og et hakekors han hadde hengt opp på veggen på rommet sitt, og virket blidere, sier han.

Selv har Manshaus fortalt at han bevisst forsøkte late som at han hadde lagt tankene fra seg, slik at ingen skulle hindre ham fra å gjøre det han hadde planlagt.

22-åringen har forklart at han var særlig redd for at noen skulle varsle fra til politiet.