Dette kan være de første landene som åpner for nordmenn

Onsdag la EU-kommisjonen fram en plan for gradvis åpning av grenser i Europa.

– Vi vet hvor mye europeere ser fram til sommeren og til å reise. Alt de har ofret de siste månedene, gjør det mulig med en forsiktig og gradvis åpning – inntil videre, sa helsekommissær Stella Kyriakides.

Planen er delt inn i ulike faser, der vi nå befinner oss i fase 0. Neste fase innebærer en gradvis åpning av grensene når smittesituasjonen tillater det.

Kommisjonen ser for seg en ordning hvor man først åpner mellom land der smittesituasjonen er lik.

Tvil vil stanse åpning

Hvilke land kan først være aktuelle for Norge, dersom det åpnes mellom land hvor smittesituasjonen er lik? Ørjan Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, har fulgt med på hvilke land som har vært gode til å kontrollere smittespredning.

– Europa må gradvis mykes opp, og da skal det foregå en opptining mellom land som har likt nivå av smitte. Det bør ikke nødvendigvis være noe stort problem med tanke på fare for smittespredning, men det må være veldig likt nivå av smitte og de samme testregimene i landene som åpner for hverandre, sier Olsvik.

Han understreker at det er viktig at man vet at smittenivået er slik det blir rapportert til European Centre for Disease Control and Prevention i Stockholm.

– Det krever en del innsikt. Er man i tvil om landenes evne til å rapportere riktig, vil det neppe bli noen åpning. Norge ønsker også turister, men ikke som har mye smitte med seg.

– Favorittland for smittehåndtering

Det har vært snakket om at Norge kan åpne en korridor til Danmark, slik at man kan reise mellom landene. Dette mener Olsvik ikke er helt usannsynlig.

– Et land som Danmark bør være mulig å åpne for om ikke så lenge. De ligger nært oss i kultur og rapportering. Men de har noe høyere smittenivå enn oss, påpeker professoren, og trekker frem Finland som et land med veldig god smittekontroll.

– Finland er kanskje mitt favorittland for hvordan de håndterte utbruddet i startfasen; de isolerte den viktigste smittekilden, Helsinki, i en periode. Finland er det mest åpenbare landet man bør kunne åpne for, mener Olsvik.

– Island bør heller ikke være noe stort problem å åpne for. Deres smittenivå er nesten nede på null, og de har selv åpnet for Færøyene og Grønland.

Hellas en mulighet

Nordmenn som ønsker seg til varmere strøk, må trolig vente en god stund. Men dersom det på et tidspunkt åpnes for reiser mellom land med lik smittegrad, trekker Olsvik frem ett land som kan være et av de første mulige reisemålene.