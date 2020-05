Den grove volden skjedde i tiltaltes hjem i Eigersund kommune i januar, i forbindelse med en fest, skriver Aftenbladet.

I tillegg til at tiltalte skal ha brent fornærmede på ryggen med hårspray og lighter, skal han ha slått vedkommende og klippet i ørene med avbitertang.

Kompiser

Fram til dette skal tiltalte og fornærmede ha vært kompiser, til tross for at det også var en grov voldshendelse mellom dem to måneder i forveien.

I tillegg er 20-åringen også tiltalt for vold mot en annen person, og er også domfelt to ganger tidligere for blant annet vold. Han sitter nå i varetekt på grunn av gjentakelsesfare. Ifølge tiltaltes advokat erkjenner han straffskyld for noe.

Opp for retten

Det er satt av tre dager til saken, som skal gå i Dalane tingrett i juni. Mannen er også tiltalt for å ha medvirket til en falsk melding om skoleskyting, innbrudd, tyveri, skadeverk, oppbevaring og bruk av narkotika, bæring av kniv på offentlig sted, og for å ha forulempet polititjenestemenn.

