Valgte å pleie Nicolai til det siste

I fjor sommer mistet Nina Jensen (44) sitt liv kjærlighet da samboeren og far til sønnen hennes, Nicolai Roan, døde av hjernekreft. Nå kjemper hun videre for at andre familier skal slippe å få det like vondt.

Tre uker etter at han ble pappa, fikk Nicolai Roan beskjed om at han hadde den mest aggressive formen for hjernekreft. Kort tid etter, fikk han beskjed om at han mest sannsynlig bare hadde noen måneder igjen å leve. Sommeren 2019 døde han, bare 39 år gammel.

Igjen sitter Nina Jensen (44), leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean – og nå styremedlem i Hjernesvulstforeningen.

– Jeg er ikke den samme, glade jenta som jeg var før. Men jo mer tid som går, jo mer føler jeg at jeg klarer å være litt mindre trist, sier Jensen til God morgen Norge.

FAMILIE PÅ TRE: Den lille familien gjorde alt sammen. Her fra 17. mai i fjor, bare noen måneder før Nicolai døde. Foto: Privat.

Fra himmel til helvete

De var hverandres beste venn og hadde nettopp fått en velskapt sønn. Alt var perfekt, og familien var komplett. Så kom beskjeden: Nicolai var dødsyk.

– Det tar deg fra himmel til helvete på et nanosekund. Det er en sjokkbeskjed å få. Ikke bare beskjeden er vanskelig, men også det å leve med sykdommen er svært utfordrende, forteller Jensen.

De var lenge optimistiske, og kanskje var det litt av grunnen til at samboeren levde åtte måneder lenger enn hva de først fikk beskjed om var sannsynlig.

– Ingen av oss trodde på det. Vi kjempet til siste sekund. Det var ikke før siste halvtimen før han døde at jeg innså at dette kom til å gå galt. Å holde på optimismen var utrolig viktig for oss. Å leve godt i en vanskelig tid er krevende, men man må ikke miste motet. Og til syvende og sist er det ingen som vet hvor lenge vi lever, sier Jensen.

LIKE: Nina Jensen får mye trøst i sønnen, Eik. —Jeg ser veldig mye av Nicolai i ham, forteller hun. Foto: Privat

Var hjemme så lenge som mulig

For Jensen var det viktig at samboeren fikk være hjemme helt til det siste. Ikke før to uker før han døde, forlot han hjemmet deres.

– Nicolai var og er den viktigste personen i livet mitt. Jeg ville aldri vært der jeg er i dag uten han. Å kunne gi alt hele veien var utrolig viktig, men det er ingen tvil i at det var veldig tungt, sier Jensen og fortsetter:

– Når man blir så syk at man ikke klarer å bevege seg eller gå på do selv, så er det ikke bare tungt som pårørende, men også tungt fysisk fordi det er tunge løft. Man får en enorm kraft der og da, men jeg har blitt veldig sliten etterpå.

I dag, mindre enn ett år etter at Nicolai gikk bort, gjør den lille familien sitt beste for å ta tilbake hverdagen. For Jensen er det jobben som har vært redningen.

– Jeg har valgt å vie livet mitt til å redde livet i havet, og det å ha en meningsfull jobb å gå til, har vært viktig.

Da Nicolai fortsatt levde prøvde de å finne en kur mot hjernekreften. Nicolai ønsket å hjelpe andre i samme situasjon.

– Jeg fortsetter nå den kampen, og jeg kommer aldri til å gi meg, sier 44-åringen.

Derfor har hun nå gått inn i styret til hjernesvulstforeningen, som blant annet kjemper for mer forskning på området.

BESTEVENNER: – Eik er en gammel sjel i en ung kropp. Det er som at han skjønner at jeg av og til trenger en ekstra god klem, sier Nina Jensen til God morgen Norge. Foto: Privat.

Det store lyspunktet

På tross av tragedien, er Jensen takknemlig for støtten hun har fått av de rundt seg, både familie, venner og andre som har tatt kontakt.

GOD STØTTE: Nina Jensen takker familie og venner for all støtten hun har fått de siste årene. Her sammen med storeøster Siv Jensen (Frp). Foto: Privat.

– Familien har vært en formidabel støtte. Samholdet har blitt enda sterkere. I en vanskelig situasjon er jeg utrolig privilegert som har et så godt støtteapparat, sier Jensen.

Hun legger likevel ikke skjul på at koronasituasjonen har gjort sorgprosessen enda vanskeligere.

– Denne siste tiden med korona, gjør at man innser hvor alene man har blitt. Også det å være en positiv og engasjerende leder i en tid hvor du knapt klarer å komme deg ut av senga, har vært tøft. Jeg har nok ikke vært den beste lederen, sier hun.

Likevel – ett stort lyspunkt har 44-åringen. Sønnen, Eik (2), som hun fikk sammen med samboeren. Sammen mimrer de tilbake til tiden med pappa.

– Det er viktig for meg at Eik husker pappaen sin. Hver dag ser vi på bilder og film av Nicolai. Vi snakker om pappa, og jeg sier at pappa er kalt ut til større oppdrag, men at Eik finner ham i hjertet sitt hvis han trenger ham. Og hver gang det er fullmåne og Eik kikker opp, sier han; «Se, der er pappa.» Det er fint. Men det er også vondt.