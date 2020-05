Oppdrettsgiganten «Jostein Albert» på vei hjem til Norge

«Josten Albert» er en havfarm bygd for oppdrett av laks i åpent norsk farvann. I dag er det nesten 400 meter lange fartøyet under transport langs Afrika-kysten med kurs mot Hadseløya i Nordland.

Nordlaks-eier Inge Berg fra Vesterålen i Nordland brukte fire dager på å sjøsette sin egen ide, da regjeringen i 2015 ba om hjelp til en ytterligere utvikling av norsk havbruk.

– Vi har lansert en konstruksjon som vi mener vil være revolusjonerende for å ta i bruk et vesentlig større kystareal til oppdrett, sa han til TV 2, da han to år senere presenterte sitt havfarm-prosjekt.

Revolusjonerende konstruksjon

16.juni vil giganten «Jostein Albert», navngitt etter industrilederen Josten Albert Refsnes, ifølge planen være ankret opp utenfor Hadseløya, der den skal klargjøres for produksjon av laks.

I revidert statsbudsjett ble oppdrettsnæringen pålagt en produksjonsskatt som kan gi vertskommunene inntil 500 millioner kroner i inntekter.

Nå er det næringsorganisasjonen Sjømat Norge som utfordrer regjeringen til å delta i et korona-utløst prosjekt for omstilling av oppdrettsnæringen, og der nettopp visjonære ideer som utløste oppdrettsgiganten til Nordlaks blir etterlyst.

– Hvis vi skal øke produksjonen og verdiskapingen i havbruk og fiske, må det gjøres store investeringer og i disse koronatider er det tidspunkt for å få det realisert, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Han bruker havfarmen som ble tegnet av skipsarkitekter ved NSK Ship Design i Harstad, som et eksempel på god norsk innovasjon, og noe man kan bygge videre på.

At oppdraget den gang gikk til Haiyang-verftet i Yantai i Kina trenger ikke å være like naturlig i dag, med en svak krone og andre forhold som kan styrke norsk verftsindustri sine muligheter til å kunne konkurrere, sier han.

Det er da heller ikke statlige penger næringen er ute etter. Nordlaks-grunderen Inge Berg la selv en milliard kroner på bordet for å følge opp regjeringens ønske om mer innovasjon innenfor oppdrettsnæringen, og nå er det kun nye utviklings- og innovasjonskonsesjoner man ber regjeringen bidra med.

Med glede tar fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen utfordringen.

– Det er akkurat nå vi trenger folk med initiativ, gjennomføringsevne og nye ideer. Det er hva vi nå må ha for å bringe Norge ut av den krisesituasjonen vi er i, sier han.

Norsk ide

På skipsarkitektkontoret i Harstad jobbes det aktivt også med andre utviklingsprosjekter, men havfarmen var en stor utfordring de løste med stor glede.

– Det er en konstruksjon på 385 meter, og det lengste semiskip bygd i verden, forteller salgssjef Thomas Myhre. Nå har de også avsluttet arbeidet med en ny type kystnære merder for oppdrettsselskapet Salaks i Sør-Troms. Også det et prosjekt som Sjømat Norge trekker fram som miljøriktig.

– Denne merden vil gi økt produksjon på dagens areal, forteller Myhre.

– Den vil være bedre sikret mot rømming, den vil redusere lusfare og gi mindre lokal forurensing. Vi jobber for å redusere utslippet på lokalitetene med 90 prosent, helt klart en gevinst i forhold til miljøet.

Geir Ove Ystmark ser det som svært viktig at man tilstreber en grønn utvikling av havbruksnæringen.

– Hvis vi løser det som er ankepunktene mot næringen, så vil også kritikken mot næringen bli mindre.

Nordlaks sin gigantiske sjøfarm ble bygd i Kina, men nå går Geir Ove Ystmark og Sjømat Norge for ei omstilling som også kan bidra til å sikre norske arbeidsplasser.

– I sum tror vi det vil skape et stort marked for norsk verftsindustri og underleverandører.