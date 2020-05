– En helt forferdelig og idiotisk måte å dø på

– Dette har skjedd fire ganger tidligere. Nå ble jeg så forbanna, at jeg måtte legge det ut på Facebook, sier Geir Freddy Toftaker fra Målselv i Troms til TV 2.

Han forteller om en ku som måtte bøte med livet etter å ha fått i seg rester fra øl- og brusbokser.

For å mate kyrene har Toftaker en fôrmikser. Mikseren mater kyrene annenhver time i hele døgnet. For å hindre at metallgjenstander skal komme på matbrettet til kyrene, er det flere magneter som skal fange disse opp metallrester og spiker blant annet.

Det var Nye Troms som først omtalte saken.

Skjæres opp innvendig

Men siden øl- og brusbokser er laget av aluminium, fanger ikke magnetene opp disse. Dermed kan bokser som folk har kastet fra seg i naturen, ende opp i dyrenes matfat.

– Hvis dette kommer i mikseren, males det i små biter. Ut av mikseren kommer det som kan likne på knivblader, forklarer Toftaker.

– Kyrene skjæres opp innvendig. Blodet fosser ut av både nese og munn. Det er helt forferdelig, og en idiotisk måte å død på, fortsetter han.

Ber folk om å skjerpe seg

Nå ønsker bonden en holdningsendring hos folk.

– Dette har vært et økende problem de siste ti årene, mener han.

– Vi har hatt stort fokus på miljø og sortering, men likevel kaster folk fra seg bokser i naturen. Selv om man ikke kaster det i nærheten av en gård, er boksene så lette at de enkelt blir tatt av vinden. Jeg ber folk om å bruke hodet, sier han.

Toftaker forteller at det er bittert å miste nok en ku.

– Man får et forhold til kyrene, på lik linje med andre husdyr. Alle har sine personligheter, og man blir like glad i dem alle, sier han.

Nå har bonden fra Målselv 50 kuer på gården som melker.

– Men jeg mister ei ku som skulle produsere mange tusen liter med melk i mange år fremover. Det tapet er stort, mener han.

Mange slike historier hvert år

Historien til Toftaker er langt i fra unik. 1. nestleder Bjørn Gimming forteller til NRK at det kommer slike historier hver år.

– Vi har prøvd å finne ut hvor stort problemet er, men det har vi ikke klart å få noe svar på. Det blir ikke registrert hva som er den konkrete årsaken til slike skader, verken når dyret nødslaktes eller når de får behandling av veterinær, sier han til statskanalen.