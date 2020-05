Derfor har Staysman et ekorn som kjæledyr

Hvis du følger artist og programleder Stian Thorbjørnsen på Instagram, har du i det siste kunne se videoer og bilder av 38-åringens nye kjæledyr, nemlig et ekorn.

– Jeg føler meg litt Joe Exotic fra «Tiger King» hjemme nå. Jeg kan stå å lage mat så kommer det et ekorn hoppende og lander på skuldra mi, forteller Stian Staysman Thorbjørnsen i et intervju med God kveld Norge.

Fosterhjem

Thorbjørnsen er for tiden aktuell som programleder for Allsang på grensen på TV 2.

På privaten er han gift med Tina Svestad, paret bor i Fredrikstad og har et barn sammen. Nå har de fått ekstra tilskudd til familien.

– Vi har gått til anskaffelse av ekorn. Jeg får så mye dyr hjem, og kona har slutta å spørre meg, for jeg er egentlig ikke så veldig dyremenneske, sier han, og legger til hvordan det hele skjedde;

– Hun hentet meg og sa at vi skulle innom et sted og hente ekorn. Det skal sies at vi fikk de gjennom Ekornhjelpen, så nå er vi fosterfamilie for to ekorn som har mista mora si.

Flere kjæledyr

Det er tydeligvis ikke første gangen Staysman & Lazz-artisten har blitt overrasket av kona som går til innkjøp av dyr.

– En gang spurte hun om vi kunne skaffe katt, jeg sa nei, da jeg kom hjem var det tre katter der.

38-åringen har den siste tiden fått mye oppmerksomhet etter å ha gått ned ni kilo i løpet av korona-perioden. Det fikk folk til å spekulere i hvordan han fikk tak i ekornene.

– Det er folk som har spekulert i om jeg har plukket med meg ekorn hjem når jeg har vært ute på gåtur, forteller han.

Klar for sommerjobben

Thorbjørnsen er snart aktuell som programleder for «Allsang på grensen» sammen med programleder Katrine Moholt.

– Katrine er jo en ringrev i bransjen, så jeg håper på å lære noen triks og bare kose meg i hele sommer, forteller 38-åringen.

Allsang på grensen har premiere 25. juni. Før den tid kan han kose seg med ekorn og varme opp programlederkunnskapene.

– Ja det er et veldig rart dyr å ha, men det er veldig gøy da. Det er fascinerende å se utviklinga deres, de har et ekstremt energinivå, forteller han.