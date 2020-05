– Jeg måtte virkelig gå en runde med meg selv

– Det er noe dritt å være vekke fra konkurranser. Jeg kjenner litt på det nå, jeg skulle gjerne kjørt noen ritt. Selv om jeg har kommet litt inn i det nå, så måtte jeg virkelig gå en runde med meg selv for noen uker siden.

Det sier Circus-Wanty Gobert-rytter Odd Christian Eiking til TV 2.

Som veldig mange andre idrettsutøvere stoppet alt opp for ham da koronaviruset gjorde sitt inntog i Europa.

Profftilværelsen ble raskt endret og istedenfor å delta i ritt og treninger med laget sitt, har han måtte trene alene.

– Det er krevende som alt annet nå. Vi mister konkurranser og ting å se frem til. Man mister også litt av motivasjonen til å trene knallhardt, sier 25-åringen.

– Hvordan holder du oppe motivasjonen?

– Jeg prøver å tenke på at det er jobben min. Jeg må ut på veien som alle andre proffsyklister for å kunne være klar til å kjempe når rittene er tilbake.

Har hørt rykter om Tour de France-plass

Etter planen skulle årets sykkel-høydepunkt Tour de France starte i Nice 27. juni. Det prestisjetunge rittet er flyttet frem til 29. august og planen er at det hele starter i Nice på denne datoen.

Circus-Wanty Gobert var egentlig ikke tiltenkt en plass i årets Tour de France. Men i det siste har det oppstått rykter om at de kan få plass likevel.

– I utgangspunktet var det ikke tiltenkt en plass til oss i år. Dette er veldig ryktebasert, men jeg har hørt at det kan komme en plass. Det har vært snakk om at det skal åpnes for to ekstra lag, men det er ikke helt bestemt ennå.

Grunnen til at ryktene om to ekstra lag har oppstått, er at lagene som er med i Tour de France også skal delta i andre ritt som kommer til å skje kort tid etterpå. Dermed har det vært snakket om at antall syklister på hvert lag vil være færre enn tidligere år. Dette kan åpne for to ekstra lag.

Men Eiking som har syklet for det belgiske laget siden 2018 tør ikke å slippe jubelen løs ennå.

– Vi vet jo ikke om det blir noe av. Vi får se hvordan det går med Frankrike når de åpner opp samfunnet igjen. Jeg tror mange lag vil være i fare om det ikke blir avholdt Tour de France i år, sier 25-åringen.

Vil ikke sette noen mål for sesongen

Det går mot en hektisk høst for proffsyklistene. Flere store ritt er utsatt.