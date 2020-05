Nekter å flytte om de legger ned pleiehjemmet

– Vi finner oss ikke i at politikerne skal ta fra oss hjemmene våre, sier de til TV 2.

De 14 beboerne varsler at de vil sette seg ned å nekte og flytte dersom kommunen i Innlandet vedtar nedlegging. 1. mai trosset de koronaen og gikk i protesttog rundt hjemmet.

Ble stoppet

I vinter fikk de beskjed fra kommuneadministrasjonen om at det blir nedlegging av de siste 14 plassene ved hjemmet. Men politikerne grep inn og nedsatte en arbeidsgruppe for å utrede saken på nytt. Når rapporten snart er klar, blir det kommunestyrebehandling.

–Vi setter oss ned og her blir vi sittende til noen bærer oss vekk. For her er vi trygge og får omsorg sier beboeren, Randi M. Krogsæter.

Her er bebeoeren Randi Krogsæter, som er svaksynt, sammen med pleieren sin. Foto: Olav T. Hustad Wold

En annen beboer, Odd Beck, slet med nervene og ensomhet før han fikk plass på pleiehjemmet. Han sier alle beboerne trives og vil være der de er.

– Politikerne tenker ikke på at de skal bli gamle selv. Det sitter for mange ungjyplinger i styre og stell her i Åsnes.

Far blomstret opp

Sønnen til Oddvar forteller at faren blomstret opp da han fikk plass på hjemmet.

– Han ble så frisk som han ikke har vært på ti år da han kom hit Politikerne burde skamme seg over at de utsetter de gamle for den frykten og usikkerheten de går med nå, sier Geir Beck.

Nå er de gamle, ansatte og pårørendes sitt siste håp at arbeidsgruppen med politikere og byråkrater, som utreder saken på ny, går inn for videre drift.

Sønsterud er et bofelleskap som tilbyr heldøgsomsorg, og her har de gamle felles aktivitetsrom og mye felleskskap. At rommene er uten bad bryr de seg ikke om. Bare det siste året er antall beboere redusert fra 20 til 14.

–Det viktigste for oss er at vi har det bra her og får fantastisk pleie, sier Oddvar Beck.

Både han og Randi M Krogsæter gir klar beskjed om at de vil nekte å flytte.

– Blir det nedleggelse blir vi sittende her, sier Randi.

Bygger nye omsorgsboliger

Geir besøker faren sin,Oddvar Beck på verandaen utenfor pleiehjemmet. Foto: Olav T. Hustad Wold

Mens de eldre protesterer bygger Åsnes kommune et trettitalls omsorgsboliger, uten tilbud om heldøgnspleie. Legges Sønsterud ned mister de et tilbud til gamle som trenger heldøgnspleie, men som er for friske til å bo på sykehjem. Og altså ikke kan bo i omsorgsboligene.

Ordføreren i kommunen, som representerer Senterpartiet, avventer arbeidsgruppens rapport og understreker at dette er en vanskelig sak.

– Hvor er fornuften?

– Fornuften er at vi må tilrettelegge for en eldreomsorg som skal være med i tiden her. Bygget på Sønsterud er 100 år gammelt og krevende. At folk har det bra, trives og at det er flinke folk som jobber der, er det ingen tvil om, sier Kari Heggelund..

– Bør ikke hjemmet da få bli der?

Ordføreren i kommunen, Kari Heggelund, mener Åsnes må bygge en eldreomsorg for framtiden. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Det er jo det son er spørsmålet. Er dette rigga for noe folk vil ha om ti, tjue og tretti år? spør ordføreren.

– Til tomannsrom?

Da administrasjonen sendte skriv om nedleggelse til de pårørende i november var planen å avvikle driften i løpet av sommeren i år. 10 beboere skulle flyttes på sykehjem. Og det ble gitt beskjed om at flere av dem måtte påberegne å dele rom, på grunn av overbelegg. 4 beboere skulle flyttes til de nye omsorgsboligene. Det ble understreket at dette måtte gjøres for å få budsjettet for 2020 i balanse.

Sterke reaksjoner og uro blant de eldre fikk politikerne i bygda til å gripe inn å nedsette arbeidsgruppen. Nå venter alle spent på sluttrapporten.

Ordføreren avviser at gamle fra Sønsterud vil bli plassert på dobbeltrom på sykehjem på grunn av at kapasiteten er spreng. I følge henne er det nå ledige plasser. Og hun mener endel av beboerne på pleiehjemmet har behov for å være på sykehjem.

Men dit vil ikke de gamle på Sønsterud.

Vi vil ikke miste jentene våre, sier Randi M. Krogsæter, og ser på en av pleierne ved hjemmet.

– De steller så godt med oss. Det er her vi vil være.