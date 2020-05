Det opplyser SAS i en pressemelding.

«Sikkerheten for passasjerer og ansatte er alltid SAS’ høyeste prioritet. Undersøkelser viser at det er ekstremt få smittetilfeller som spores tilbake til flyreiser og SAS jobber kontinuerlig for å bidra til at det skal forbli slik», skriver SAS.

Flyselskapet innfører følgende tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset:

Det er obligatorisk med ansiktsmaske for passasjerer fra seks år og oppover på alle flyvninger med SAS fra 18. mai til 31. august

Alle fly blir rengjort og desinfisert i henhold til nye rutiner som er tilpasset den ekstraordinære situasjonen

Nye boardingrutiner sikrer best mulig avstand om bord. Passasjerer med sete bakerst boarder flyet først for å unngå forbipassering

Alle ikke-essensielle løse gjenstander er fjernet, for eksempel lesestoff i setelommen, puter, tepper og brett

Ingen matservering om bord for å redusere kontakten mellom passasjerer og crew

Håndbagasje er begrenset til ett kolli per passasjer

Selv om reiserestriksjonene vil påvirke luftfarten i stor grad også i tiden fremover, er SAS forberedt på at flere og flere behøver å fly.

– Gode rutiner for smittevern og tørr, ren luft om bord gjør at fly er en sikker måte å forflytte seg på. Mange mennesker i Skandinavia er helt avhengige av SAS og av flyet for transport. De kan være helt trygge på at vi tar alle forhold rundt helse og sikkerhet på ytterste alvor, sier Vice President Safety & Security Mattias Hedrén i SAS.