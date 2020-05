Tom Hagen i avhør: Hun er «verdens snilleste»

På det tidspunktet var Hagen fornærmet i en bortføringssak, der kona hans var antatt kidnappet med et økonomisk motiv.

I dag er han siktet for drap eller medvirkning til drap. Hagen nekter straffskyld, og lagmannsretten har løslatt ham fra varetekt fordi de ikke mener det er skjellig grunn til mistanke mot ham.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har flere ganger kalt saken «en katastrofe» for 70-åringen, som selv er bekymret for at politiet har kastet bort tid på ham og dermed mistet muligheten til å finne Anne-Elisabeth.

Sprek for alderen

Det var Hagen selv som ringte politiet klokken 14.08 den 31. oktober i 2018.



Hagen har forklart at han ble bekymret da kona ikke svarte ham på telefonen denne dagen. Han sier hun vanligvis alltid svarer når noen ringer. Fordi han fryktet at noe skulle ha skjedd Anne-Elisabeth, valgte han å reise hjem fra jobb tidligere enn vanlig.



Hjemme i Sloraveien fant han et trusselbrev med krav om løsepenger. Anne-Elisabeth Hagen var bortført, ifølge brevet.

Videre stod det at dersom han kontaktet politi eller presse, ville kona bli drept. Hagen kontaktet likevel politiet og avtalte et møte på en bensinstasjon i nærheten.

Der ble det første avhøret av Hagen gjort.

SAMMEN: Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

TV 2 er kjent med at 70-åringen i dette avhøret ble bedt om å beskrive sitt forhold til kona og resten av familien.

Ifølge TV 2s opplysninger fortalte Hagen at de to hadde vært gift i 49 år, og at det hadde vært et alminnelig og godt ekteskap. Han brukte også ordene «verdens snilleste» om å beskrive Lisbeth, som venner og familie kaller henne.

Videre fortalte Hagen at kona er sprek for alderen. Det måtte derfor, mente han, ha vært vanskelig for gjerningspersonene å få henne ut av boligen dersom hun gjorde motstand.

Barna reagerer

Hagen fortalte også at han har et godt forhold til sine tre barn og sine egne søsken. Barna til ekteparet har den siste uken kritisert politiet sterkt for deres håndtering av saken. De er sikre på at faren er uskyldig, og at politiet har fått tunnelsyn.

To av søsknene til den drapssiktede 70-åringen, Vigdis og Sverre Hagen, har tidligere latt seg intervjue av TV 2. Også de er overbevist om brorens uskyld:

Naboer og venner av ekteparet har flere ganger omtalt Tom og Anne-Elisabeth Hagen som et lykkelig par. I offentligheten har de spurt seg hvorfor Tom Hagen skulle ønske kona død.

Politiet sa onsdag for første gang at de har et klart bilde av hva som kan være Hagens motiv for drap. De ønsker imidlertid ikke å gå inn på hva det dreier seg om.