Onsdag har EU-kommisjonen presentert sin strategi for å redde europeisk reiseliv og turisme, som har blitt hardt rammet av koronapandemien.

Under presentasjonen av den nye strategien uttalte EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager at de håper grensene kan åpne hurtigst mulig.

Til tross for at EU-kommisjonen maler et bilde av et Europa som snart kan begynne med en gradvis gjenåpning, understreker statsminister Erna Solberg at nordmenn bør holde seg innenlands i sommer.

Norgesferie

Solberg sier til NTB at det som avgjør om reiserestriksjonene utenlands vil opprettholdes, er smittesituasjonen i landene.

– Vi trenger ikke å importere smitte til Norge når vi har situasjonen under kontroll, og det kommer vi til å være opptatt av, sier Solberg.

Hun vil ikke gi noen dato for når det igjen kan åpnes for utenlandsferier.

– I utgangspunktet må man belage seg på at det blir norgesferie i alle fall i første del av denne ferien, sier statsministeren.

– Vi jobber nå med smitteutviklingen i ulike land og samarbeid med ulike land. Det er fullt lov å reise til Sverige, det er bare det at man kommer i karantene når man kommer hjem igjen, sier hun videre.

Flere faser

Onsdag la EU-kommisjonen fram sin plan til hvordan reiselivet kan komme på fote igjen og grensene mellom EU- og Schengen-landene kan åpnes for reisende igjen i kjølvannet av covid-19-pandemien.

Kommisjonen beskriver dagens situasjon som fase 0, med restriksjoner på ikke-nødvendige reiser.

Neste fase innebærer en gradvis åpning når smittesituasjonen tillater det, med smidig grensekryssing for jobbreiser, private reiser og turisme. Det er her man ser for seg å begynne med land der smitte situasjonen er lik.

Tyskland har allerede sagt at landet vil åpne for reisende fra flere land, inkludert Norge, 15. juni.

I det som omtales som fase 2, skal alle koronarelaterte reiserestriksjoner oppheves, mens nødvendige helsetiltak fortsatt skal være på plass.

Overgangen til en ny fase bør være fleksibel, skriver kommisjonen og legger til at det kan bli nødvendig å gå tilbake til strengere tiltak dersom smittesituasjonen forverres.