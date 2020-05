Norske kvinner kjøper de største dildoene

Produktene som norske kvinner kjøper, skiller seg noe ut i forhold til kvinner i Danmark, Sverige og Finland.

Det viser en undersøkelse som er gjennomført av Sinful, Skandinavias største nettbutikk for sexleketøy. De har sett på skandinavers vaner når de skal kose seg på egenhånd, ved å analysere hva slags produkter de har kjøpt.

I mars skrev TV 2 om flere forhandlere som så en stor økning i salg av sexleketøy, etter at nordmenn ble tvunget til å holde seg mer hjemme som følge av koronautbruddet.

Rune Kjelsmark forteller at også de har sett en markant økning den siste tiden.

– Salget av onaniprodukter til både kvinner og menn har steget med over 55 prosent i løpet av årets første fire måneder, når vi sammenlikner med samme periode i fjor, sier han til TV 2.

Og i Norge har salget så å si skutt i været.

– I Norge har salget steget med over 90 prosent når vi sammenlikner med april i fjor. Det er den høyeste prosentmessige stigningen på alle våre markeder, sier Kjelsmark.

525 meter

Og når det kommer til størrelse, ser det altså ut som at det er de norske kvinnene som er mest kravstore.

– Det mest populære valget på tvers av de skandinaviske landene, er en naturtro dildo som måler 19 centimeter. Men vi ser at mange norske kvinner ønsker en modell som er større enn dette, forteller pressesjef Rune Kjelsmark i Sinful i en uttalelse.

For til sammenlikning er det nemlig en modell på 23,5 centimeter som er spesielt populær hos norske kvinner som handler hos nettbutikken.

Ifølge Sinful har norske kvinner i løpet av det første kvartalet i 2020, kjøpt 525 meter med dildo til sammen.

Teller størrelsen?

Sexinspirator og forfatter av boken «Sex fra Ah til Åh…», Cecilie Kjensli, gir svar på et spørsmål mange nok har stilt seg opp gjennom årene:

– Størrelsen teller helt klart, men det betyr ikke at størst er best, i alle fall ikke for damer. En stor og flott fallos er selvfølgelig fascinerende å se på, men det er jo menn som er mest opptatt av dette. Han som har den største på laget, blir litt kongen i garderoben, sier hun.

Sexinspirator Cecilie Kjensli. Foto: Tøri Gjendal

For kvinner er det altså ikke nødvendigvis slik at størst mulig er best mulig.

– For kvinner handler det mer om at man kjenner friksjon når man ligger sammen, at man føler penisen inne i seg, og det igjen avhenger jo av smidigheten i ens egen vagina. Vi har forskjellige kropper og noen passer bedre sammen enn andre, sier hun, og legger til:

– Men nå er det en gang slik at det er noen menn som ikke er så velutstyrt som de og partnerne deres skulle ønske.

Motion in the ocean

Det er dog ikke så farlig, for sex dreier seg om langt mer enn penetrering, understreker sexinspiratoren.

– Standard inn-ut-samleie funker jo ikke så bra for kvinner heller, i og med at vi vet at de aller fleste kvinner trenger klitori-stimuli for å oppnå orgasme. Bruk i stedet munnen, hendene, hele kroppen for den sakens skyld, og deilige sexleketøy så klart, sier hun.

Kjensli understreker at størrelsen dermed har noe å si, men at det viktigste er hvordan man bruker den.

– I stedet for å pumpe inn-ut, kan du sette ned tempo og bruke penis som en massasjestav. Legg til litt gode vibrasjoner mot klitoris, eventuelt en plugg bak, og se hva som skjer. Det er jo ikke så farlig. Det er jo bare sex –– verdens mest naturlige ting.

– Blir litt overrasket

Sexolog Kjersti Antonsen forteller at hun er overrasket over funnet.

– Jeg blir litt overrasket når jeg ser at produktet som er mest populært på tvers av de nordiske landene er en dildo, jeg var nemlig helt sikker på at vi var blitt litt mer sofistikerte, sier hun.

Hun driver nettbutikken OuiOui.no, og forteller at de selger mest av klitorisvibratorer.

– På OiuOui.no har vi ikke etterspørsel etter dildoer i det hele tatt, og har derfor heller ingen i utvalget. Kundene på OuiOui handler vakumvibratorer i bøtter og spann. De handler om nytelse og orgasmer, sier hun.

Antonsen sier samtidig at en «vanlig» dildo er fin å bruke til penetrasjon vaginalt og analt.

– Det er gjerne et tilleggsprodukt som man bruker når man ønsker «å bli fylt opp», eller når en partner ønsker å se noe gli inn og ut av skjede eller analåpning. Det kan være deilig å kjenne på følelsen av noe som sklir in og ut, det er gjerne derfor man kjøper en dildo, sier hun.

Sexolog Kjersti Antonsen Foto: Petter Berg

Ansvar for egen nytelse

Antonsen er helt enig med Kjensli om at det ikke er størrelsen som teller for at en kvinne skal få orgasme.

– 70-80 prosent av alle kvinner trenger stimuli av klitoris for å komme. En dildo eller en penis stimulerer ikke klitoris, da trenger man å bruke fingre eller en vibrator i tillegg, sier hun.

Hun oppfordrer alle kvinner til å ta ansvar for sin egen nytelse.

– Å ta på seg selv under samleie er ingen synd eller skam, det er bare slik vi kvinner er skrudd sammen, og det er ingen menn som burde føle at de ikke strekker til ved at klitoris trenger oppmerksomhet. Det er bare sånn det er, sier hun.

Og uansett størrelse på penis er det mulig å få til et deilig og vellykket samleie.

– Det finnes en del menn som er redd for at penis er for liten, men selv om man skulle ha en mikropenis er det store muligheter for å gi henne nytelse. Menn som vet hvordan de skal bruke fingrene og tungen er høyst ønsket når det kommer til nytelse, og det er mye viktigere enn størrelse på penis, sier Antonsen.

Hun legger til at det kan være flere grunner til at Sinful har funnet at norske kvinner velger større dildoer enn i nabolandene.

– Det kan være alt fra prisen; den store kan være billigere eller dyrere enn de andre alternativene, at det er vanskelig å sammenligne størrelser på nett; det er få som sitter med målebånd foran seg når de handler på nett eller at det er typen som frontes til nordmenn og vi bare plukker den første og beste vi ser. Det kan også være teksten som beskriver produktet som er avgjørende for hva vi handler, sier hun, og legger til:

– Det eneste vi vet med sikkerhet er at de ikke velger den fordi den gir flere orgasmer enn den på 19 cm.

Fokus på klitoris

Cecilie Kjensli understreker at norske menn ikke trenger å engste seg over funnet.

– Norske menn har ingen grunn til å engste seg hvis de ikke har en XL i buksa. Selv om det selges noen store dildoer, så er ikke disse blant bestselgerne, sier hun.

Kjensli, som selv eier den erotiske nettbutikken Cpunktet.no, forteller at det mest populære sexleketøyet blant kvinner er trykkluftvibratoren «Womanizer», som sutter på klitoris.

– Så har du massasjeapparater som «The Swan Wand» eller klassikeren «Hitachi Magic Wand» som man kanskje har sett på Netflix-serien «The Goop Lab» som Gwyneth Paltrow står bak. Disse gir hele underlivet ordentlig behandling, faktisk så bra at du kan få g-punktorgasme bare ved å bruke det utvendig, sier hun, og legger til:

– Kvinner er i det hele tatt mest glad i klitorisstimulatorer og g-punktsvibratorer som gir gode vibrasjoner, og i disse tilfellene har størrelsen ingen ting å si. Når det gjelder den «ekte varen» altså en varm, hard og god penis, så er det så klart andre ting som teller

– Er det nødvendigvis en sammenheng mellom hva man foretrekker når det kommer til sexleketøy og «ekte vare»?

– Sexleketøy er ikke substitutter for manglende partner, selv om det selvfølgelig også kan være det. Man bruker sexleketøy fordi de er deilige og ikke minst effektive, enten man onanerer eller ligger med en partner. Det har etterhvert blitt helt vanlig å bruke leketøy i sammen, og undersøkelser viser at damer i parforhold hvor man også bruker sexleketøy, er de som er mest fornøyd med sexlivet sitt, og det er jo ikke noe rart. Der hvor takhøyden er stor slapper man mest av, og da blir det flest orgasmer også.