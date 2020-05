Vålerenga tar et ekstra korona-grep som ikke står i protokollen for Eliteserien

– Nå mener Vålerenga at dette er en effektiv måte å teste om de er friske på. Burde ikke flere klubber anskaffe dette da, hvis det er så bra?

– Det er ikke noen god måte å avklare om du er smitteførende, eller ikke på. Det er det ikke. Det er nok et hjelpemiddel som først og fremst brukes på sykehus, på legevakter og hos fastleger for å sjekke oksygenmetning for de som sliter med pusten sin. Så det er det som det først og fremst er myntet på, påpeker Nakstad.

NFF: – Tar imot innspill

Elitedirektør i NFF, Lise Klaveness, har i samarbeid med FHI og NIF samarbeidet om smittevernsprotokollen som gjør at toppfotballen nå har kommet i gang igjen i Norge.

Alle klubbene som har startet opp igjen med fullkontakt har bekreftet at de vil etterleve samtlige krav i denne protokollen.

På spørsmål om hva forbundet mener om Vålerengas grep, svarer elitedirektøren at det for øyeblikket ikke er noe krav eller forventning om at andre skal gjøre det samme.

– Klubbene står selvsagt fritt til å iverksette egne tiltak utover protokollens krav, og vi tar imot innspill til senere vurdering med takk, sier hun.

Og legger til:

– Treningsoppstarten er en pilotordning som skal evalueres, og der viktige erfaringer skal deles med NIF og helsemyndighetene i videre arbeid med gjenåpning av idretten. Medisinske ansvarlige i klubbene skal løpende gi sine innspill til NFF og et medisinsk råd som er opprettet i sakens anledning.

I Vålerenga er det fysioterapeut Carl Fredrik Birkemo som har fått ansvaret for den daglige oppfølgingen av spillerne.

Når TV 2 er innom Intility Arena - der Birkemo for anledningen har lånt kontoret til Dag-Eilev Fagermo - er Ivan Näsberg innom for testing.

Pekefingeren plasseres i det lille apparatet i noen sekunder før svaret kommer:

– Da var du på 96. Det er innafor, sier han til backen.

Birkemo understreker at Vålerenga følger protokollen til NFF på andre områder.

– Dette er i tillegg til, ikke i stedet for. Vi har vurdert at dette er fornuftig og gir et gunstig svar før vi setter gutta i trening, sier han.

Gir ingen garantier

I andre klubber - som for eksempel Sarpsborg 08 - nøyer de seg med å følge protokollen til NFF. Det innebærer blant annet at spillerne møter ferdigskiftet, at alle må gjennom en febermåling og at alle må rapportere inn egen helsetilstand hver morgen og kveld.

– Det er en del spørsmål som må fylles ut. Disse skal i hovedsak bekrefte at de er friske og raske. Alle må levere inn disse. Hvis de ikke har gjort det, så får de ikke trene, sier fysioterapeut Ole-Martin Ellingsen.

Han følger opp Sarpsborg 08s daglige smittevernsrutiner.

– Er du sikker på at tiltakene dere gjør er nok?

– Det er vanskelig å si, sier Ellingsen etter en tenkepause.

Han fortsetter:

– Man må vel bare forvente at på et tidspunkt, så er det noen som blir smittet. Men forhåpentligvis er man nøyaktig på det arbeidet som gjøres nå. Men vi skal ikke ufarliggjøre dette: Selv om dette i utgangspunktet er friske folk, så kan det være at de får lette symptomer som er vanskelig å fange opp, innrømmer Ellingsen.

Kaptein Joachim Thomassen er klar over at Eliteserie-spillerne har fått et stort ansvar. Han er opptatt av å vise seg tilliten verdig.

– Det er noen utfordringer på veien der, men vi skal gjøre så godt vi kan. Så kan vi ikke garantere at vi ikke går på noen miner i ny og ne, men hvis så er tilfelle skal vi være ydmyk og de første til å beklage, sier Joachim Thomassen.

– Du kan med andre ord ikke love at dere gjør alt riktig - men heller forsikre om at dere gjør deres beste?

– Det er litt rart å si hva som er riktig eller galt. Dette er jo nytt for alle, det er ingen som har vært i en lignende situasjon. Men vi skal forholde oss til retningslinjene og gjøre vår del for at totalpakken blir bra. Det eneste vi ønsker er at sikkerheten og helsen blir ivaretatt, sier Sarpsborg-kapteinen.