Frykter at flere barn og unge slutter med fotball

En kartlegging NFF har gjort i Klubb-Norge viser at utfordringene i barne- og ungdomsfotballen er store.

Kun 30 prosent av klubbene har aktivitet i barnefotballen.

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, er bekymret.

– Vi er bekymret både for de unge og de litt eldre. Vi er bekymret for de yngste med bakgrunn i de tilbakemeldingene vi har fått fra klubbene. Det er i barnefotballen klubbene har vært mest redd for å sette i gang fotballen. Klubbene forteller oss at det bare er 30 prosent av klubbene som har følt seg komfortable med å sette i gang aktivitet for de aller minste. De kjenner på ansvaret og har vært redde for at de ikke klarer å kontrollere det godt nok slik smittevernreglene var. Nå er dette endret etter den nye veilederen kom, så jeg håper og tror at man klarer å senke skuldrene for at det skal være enklere å sette i gang, sier Hansen til TV 2.

Ifølge NFF er store forskjeller i aldersgruppene som har hatt aktivitet. Kun 30 prosent av klubbene har aktivitet i barnefotballen, 68 prosent i ungdomsfotballen og 83 prosent har treninger for de voksne.



Han forteller at NFF vil engasjere seg for å øke aktiviteten blant barn og unge.

– Vi vil i større grad veilede klubbene til å sette i gang slik at tallet på 30 prosent vil bedre seg. Likevel er vi bekymret, for dette er en aldersgruppe som har godt av å komme ut og treffe venner. Vi hadde håpet at det ville blitt tillatt med normalt spill for den aldersgruppen, for da hadde alt vært mye enklere for de som organiserer. Det ville også vært betydelig bedre for ungene selvfølgelig, medgir han.

– Mister de sårbare gruppene først

Hansen tror det kan få konsekvenser om det ikke snart åpnes opp for ordinære fotballtreninger igjen.

– Det er ungdomsklassen vi er mest bekymret for. Det er den frykten er størst. Vi vet at ungdommene er veldig skiftende i sine interessefelt. Vi er redde for at de skal miste interessen for å drive organisert idrett og forsvinne over til inaktive fritidsinteresser. Det er vi redde for. Det er ungdommene vi vurderer å være den mest sårbare gruppen. Der har vi allerede en frafallsproblematikk som vi ønsker å gjøre noe med, forteller han.

Å få aktiviteten tilbake på normalt nivå er viktig også for hele samfunnet, understreker han.

– Det er de mest sårbare gruppene vi mister først - de vi mener har størst behov for å være en del av et idrettsfellesskap. Det bør bekymre flere enn bare fotballen. Idretten er et sted som har mulighet til å sosialisere ungdom på en god og fornuftig måte. I tillegg er helseperspektivet viktig. Gjennom idretten får man sunne og gode vaner som man har med seg videre i livet. Det bør også bekymre når det blir en nedstenging.