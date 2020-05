Michael Jordans sønn om oppveksten i rampelyset

Michael Jordan (57) er for tiden aktuell på Netflix med dokuserien «Michael Jordan: The Last Dance», hvor usett videomateriale fra tiden i Chicago Bulls på 90-tallet blir vist, sammen med ferske intervjuer.

Det som derimot ikke blir omtalt nevneverdig i serien, er Jordans to sønner og tre døtre.

Marcus Jordan, NBA-legendens yngste sønn, fortalte nylig TMZ hvordan det var å vokse opp som sønnen til en av verdens aller største stjerner, både på og utenfor basketballbanen.

Startet tidlig med basket

29-åringen startet selv med samme idrett i ung alder, og ledet Illionis-laget Whitney Young Dolphins til en mesterskapstittel.

– Da jeg gikk på ungdomsskolen i 8. klasse, var jeg nummer én i staten Illionis, sier Marcus til TMZ.

PÅ KAMP: Michael Jordan, Marcus og storebroren Jeffrey. Foto: NTB scanpix

Senere spilte han for college-laget University of Central Florida, forkortet til UCF Knigths. I Marcus sitt første år i klubben, var UCF inne i sitt siste år i en femårskontrakt med Adidas – verdt svimlende 30 millioner norske kroner, skriver Bleacher Report.

– Alle kom på kampene våre og det ble større folkemengder og flere publikummere enn vanlig, og det var da det virkelig ble fart på karrieren, sier han til nettstedet.

Michael og sin eldste sønn Jeffrey i 1991. Foto: AP Photo/Charles Bennett

Nektet å bruke Adidas-sko

Marcus skal ha insistert på å kun bruke sine hvite Nike Air Jordans under en kamp i 2009.

I et intervju med Complex uttalte 29-åringen den gang at han ble lovet at han kunne bruke sko fra Nike, før han signerte med skolen.

– Skolen sa at det ikke skulle bli noe problem, og at de også hadde avtalt det med Adidas. De sa de alle forstod at jeg, som sønn av Michael Jordan, ville bruke Jordans. Det var først etter denne lovnaden at jeg signerte.

Adidas valgte likevel å avslutte samarbeidet med basketlaget, og UCF Knights mistet sponsoravtalen verdt 30 millioner norske kroner, skriver Los Angeles Times.

En talsperson for det tyske merket skrev i en e-post til AP at: «University of Central Florida har valgt å ikke opprettholde sine forpliktelser overfor Adidas. Som et resultat av dette har vi valgt å ikke fortsette kontrakten.», siteres det i LA Times.

Kort tid etter at Adidas brøt sponsoravtalen, kom Nike på banen og ble raskt UCFs nye hovedsponsor.

Nike produsert modellen Air Jordan spesifikt til Michael Jordan i 1984. Året etter kunne mannen i gata kjøpe de populære Jordan-skoene. Den dag i dag har skoen en enorm etterspørsel og selges for store summer.

Privatfly og PlayStation

I dokumentaren, som slipper nye episoder hver uke, kan man se Marcus og storebror Jeffrey være med faren sin på diverse tilstelninger, kamper og utenlandsreiser.

– Jeg er oppvokst med å spille PlayStation i et privatfly, svarer 29-åringen på spørsmål om hva som var det beste i oppveksten. Samtidig forteller han at moren Juanita Vanoy (60) gjorde en god jobb med å holde familiens mange ben godt plantet på jorden.

Likevel innrømmer 29-åringen at han ikke har flydd et vanlig, kommersielt fly siden han gikk på videregående.

Men den skinnende medaljen hadde en bakside. Marcus forteller at han aldri visste om venner og bekjente var genuine, eller om de ville ha noe fra ham – for eksempel «sneakers» eller kontakter. Likevel lot han de positive sidene ved å være kjendisbarn, ta mer plass enn de negative.

Selger Jordans

Marcus ga seg med basket som 22-åring i 2012, og driver nå sin egen butikk og nettbutikk kalt Trophy Room, hvor han hovedsakelig selger Jordan-merch, klær og joggesko.

– Butikken er oppkalt etter pappas troférom som var i huset vårt da jeg vokste opp. Det var der vi plasserte juletreet, og alle som kom på besøk ville se rommet. Jeg har hentet masse inspirasjon derfra. Husets desidert kuleste rom. (...) Pappa er veldig stolt, sier Marcus, og forteller at broren og søsteren hans også jobber med Jordan-merkevaren.

GIFT: Yvette Prieto og Michael Jordan avbildet i 2019. Foto: NTB scanpix

Den verdenskjente idrettsstjernen giftet seg med Juanita Vanoy i 1989. Året før giftermålet fikk de sønnen Jeffrey (31), og to år senere sønnen Marcus. I 1992 ble datteren Jasmine (27) født.

Ti år senere søkte Vanoy om skilsmisse, men det tok kun en måned før paret igjen var sammen.

Det var først i 2006 at de gikk fra hverandre for godt, og Vanoy endte opp med i overkant av halvannen milliard norske kroner. På den tiden var det et av de dyreste skilsmisse-oppgjørene som er offentliggjort, skriver Chicago Business.

I 2011 fridde Michael til kjæresten på tredje året, den 16 år yngre cubansk-amerikanske Yvette Prieto (41). Sammen har paret tvillingjentene Ysabel og Victoria Jordan på seks år.