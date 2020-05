Dortmund starter opp igjen med kamper lørdag. Det skjer for tomme tribuner hjemme mot Schalke.

Med i støtteapparatet er psykologen Philipp Laux. Han ble knyttet til klubben forrige uke. Laux (48) var tidligere reservekeeper i Dortmund. Virusutbruddet gjorde at klubben kastet om og hentet psykologen inn tidligere enn planlagt.

– I kjølvannet av koronakrisen, den har gitt oss plutselige nye utfordringer, framskynder vi prosessen med å få inn sportspsykologi i klubben, sier Sebastian Kehl til klubbens hjemmeside.

Han er én av klubbens sportslige ledere.

– Laux har i tillegg til sin erfaring som psykolog, mange år bak seg som profesjonell spiller. Han vil kunne hjelpe oss i arbeidet på flere plan, blant annet når det gjelder den mulige utviklingen av enkeltindividet.

Grep

Mange proffspillere har meldt om utfordringer med å takle en hverdag med hjemmekarantene og bortfallet av treninger og kamper.

Nå er spillertroppene til de aller fleste Bundesliga-lagene i innkvartert på hotell og lever i en form for karantene. For Haaland dreier det seg om 4-stjernershotellet LŽArrivée. Der melder avisen Bild at det er tatt grep i det siste.

Wifi-kvaliteten var for dårlig ifølge spillere, og et nytt nett er installert slik at spillerne kan holde kontakten med familie og venner via digitale plattformer.

En midlertidig basketballbane er også rigget til. Tre kokker er i tillegg på plass for å lage det som måtte kreves.

Avskåret fra familien

Spillere og ledere får ikke møte familie eller venner på minst sju dager. Smitteverntiltakene er omfattende. Tysk Bundesliga blir den første av de store seriene som starter opp igjen etter at pandemien slo til.

Dortmund ligger fire poeng bak tabellederen Bayern München når det gjenstår ni seriekamper.

Dette er åpningsrunden, lørdag 16/5 (15.30): Augsburg – Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf – Paderborn, Borussia Dortmund – Schalke, Hoffenheim – Hertha Berlin, RB Leipzig – Freiburg, Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (18.30).

Søndag 17/5: Köln – Mainz (15.30), Union Berlin – Bayern München (18.00).

Mandag 18/5: Werder Bremen – Leverkusen.

