Slik vil de redde Europas reiseliv

Kommisjonen kommer også med anbefalinger om gjenåpning av EUs indre grenser.

Det er EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager og EU-kommissær Thierry Breton som presenterer strategien.

– Det har vært en lang og veldig vanskelig vår, begynner Vestager.

Hun understreker viktigheten av at trygghet og sikkerhet ligger til grunn for å gjenåpne reise mellom europeiske land.

Videre sier hun hvor viktig det er at man ikke diskriminerer, og at det som gjøres blir likt for alle EU-land.

– Det aller viktigste er at vi er åpne om det vi vet og det vi ikke vet. Det er den eneste måten reisende og næringen kan ta informerte valg, sier hun.

Flere faser

Kommisjonen deler situasjonen og utviklingen inn i flere faser. Kommisjonen beskriver dagens situasjon som fase 0, med restriksjoner på ikke-nødvendige reiser.

Neste fase innebærer en gradvis åpning når smittesituasjonen tillater det, med smidig grensekryssing for jobbreiser, private reiser og turisme. Det er her man ser for seg å begynne med land der smitte situasjonen er lik. Tyskland har allerede sagt at landet vil åpne for reisende fra flere land, inkludert Norge, 15. juni.

I det som omtales som fase 2, skal alle koronarelaterte reiserestriksjoner oppheves, mens nødvendige helsetiltak fortsatt skal være på plass.

– Vi vil gjerne nyte ferien og besøke venner og familie. Men vi vil gjerne gjøre det mens vi fortsatt er friske, for viruset blir hos oss lenge, sier Thierry Breton.

Overgangen til en ny fase bør være fleksibel, skriver kommisjonen og legger til at det kan bli nødvendig å gå tilbake til strengere tiltak dersom smittesituasjonen forverres.

– Dette kommer selvfølgelig ikke til å bli en normal sommer for noen av oss, men når vi alle jobber sammen, og vi alle gjør vår del på måter som kommisjonen legger opp til i dag, trenger vi ikke gå inn i en sommer hvor vi er fanget hjemme, eller en helt tapt sommer for den europeiske reiselivsnæringen, sier Vestager.

På spørsmål til Vestager om hun vil anbefale å åpne grensene så fort som mulig, og først til nabolandene, svarer hun:

– Det er ikke min anbefaling, men kommisjonens anbefaling. Vi anbefaler at grensene er åpne for land som har omtrent likt trykk med hensyn til smitte, og det er helsemessig forsvarlig. Vi håper de blir åpnet hurtigst mulig.

Risikoprofiler

Allerede i forkant av presentasjonen har det kommet en rekke lekkasjer om hva kommisjonen ville legge frem. Blant annet at EU vil anbefale å åpne grensene gradvis.