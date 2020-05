Så lav rente bør du forlange av banken

De fleste bankene har varslet et kutt i boliglånsrenten på inntil 0,4 prosentpoeng etter at styringsrenten 8. mai ble satt til 0.

Mange lånekunder vil bli varslet om den nye renten i slutten av mai, men noen banker har allerede annonsert hva den nye renten blir.

Danske Bank tilbyr nå boliglånsrente fra 1,30 prosent. Tilbudet gjelder for produktet Boliglån Ung for de som er medlem av Akademikerne.

– Det er så vidt jeg vet det beste tilbudet akkurat nå. De ulike bankene driver og setter ned rentene nå, så vi får en bedre oversikt i løpet av noen dager, sier Sindre Noss i Renteradar.no.

Renteradar.no er en tjeneste som sammenligner boliglånsrenter.

Krever ikke medlemskap

Noss trekker også fram Bulder Bank som en aktør med gode betingelser akkurat nå.

– Der trenger man ikke medlemskap i en organisasjon, og de gjør ikke forskjell på unge og gamle kunder. Bulder Bank tilbyr gunstig rente særlig for de med lav belåningsgrad. 1,44 prosent er beste rente for de med belåningsgrad under 50 prosent. De har også et veldig godt tilbud for de som ligger rett over det, sier Noss.

Bulder Bank er en tjeneste fra Sparebanken Vest. Også Nybygger.no, som er et underbruk av Sparebanken Øst, kommer godt ut når man sammenligner boliglånsrenter.

Slike digitale banker kan være et alternativ for de som synes det er greit med selvbetjening og ikke har behov for å gå i en bankfilial.

Bør passe på

Boliglånskunder bør følge med når de får beskjed om den nye renten. Det kan være store penger å spare på å forhandle med banken eller bytte bank hvis man ikke er fornøyd med betingelsene.

– Man kan helt klart pushe banken sin om renten ligger over 1,8 prosent etter siste rentekutt, sier Sindre Noss.

Elisabeth Realfsen, fagansvarlig for Finansportalen, viser til rapporten Pengepolitisk oppdatering fra Norges Bank. I rapporten anslås en boliglånsrente nær 1,75 prosent i årene fremover.

– Hva bør man som boliglånskunde gjøre om man ikke er fornøyd med renten?

– Forbrukere som opplever at Norges Banks rentereduksjoner ikke får effekt på renteutgiftene, bør i første omgang kontakte banken sin og spørre hvorfor. På Finansportalen.no kan du sjekke rentene som bankene tilbyr nye kunder, svarer Realfsen.

Forskjellsbehandling

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne ber folk være spesielt oppmerksomme på at de får det rentekuttet de er forespeilet.