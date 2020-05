– Det er ikke noe hyggelig syn. Vi ser dette en god del og vi vet at dette plager og stresser dyret, sier Øystein Skjær Kolseth i Bymiljøetaten.

I seks år har han jobbet som naturoppsynsleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Dyret bruker mye energi på å bli kvitt søppelet. Noen ganger vikler det søppelet rundt halsen som gjør at de bli kvelt, sier Skjær Kolseth når han gjester God morgen Norge.

Økende problem

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond Norge blir lei seg når hun ser bildene God morgen Norge har tatt.

– Jeg blir først og fremst veldig trist fordi vi ser at dette er et økende problem. Selv om det er mye snakk om at vi har søppel i naturen ser dette ut til å øke, sier hun.

Andaur forteller at man har sett mye hval, sel og skilpadder med søppel, men at man nå ser enda flere bilder om hva som skjer på land.



– Der ser vi at dette også skjer på land, spesielt for de dyrene som har gevir, forteller Andaur.

SØPPEL: Midt i skogen dukker rådyret opp. Rundt geviret har det tau og annet søppel. Foto: Sonja Ystaas/God morgen Norge.

Rammer både store og små dyr

Det er ikke bare dette rådyret i skogen som har fått føle på det som mest sannsynlig er menneskelig forsøpling den siste tiden.

SITTER FAST: Denne anda har fått plast viklet rundt nebbet sitt. Foto: Anne Kari Norland.

Skjær Kolseth og hans kolleger i Bymiljøetaten har måtte avlive eller søke etter flere dyr som har måtte bøte med livet på grunn av søppel i naturen. En svane og et rådyr er bare noen av disse.

– Man ser at det plager rådyret veldig, sier Kolseth.

Det er ikke bare de store dyrene i marka som fester seg i søppel i naturen. Mindre dyr vikler seg også lett inn i søppel, og de sliter mer med å komme seg løs.

SVANE: I begynnelsen av mai fant Dyrebeskyttelsen og Viltnemda denne svanen som hadde viklet seg inn i tau. Foto: Jan Lind/Dyrebeskyttelsen Ringerike.

– En elg kan klare å bryte plasten, men små dyr kan gå og ha dette på kroppen lenge, forklarer Skjær Kolseth.

– Fuglene spiser disse små plastbitene som de tror er mat. De får en falsk metthetsfølelse, supplerer Andaur.

Ta søpla med hjem igjen

Generalsekretæren ser at det er mye søppel ute i naturen nå.

– Folk er slappe og bare legger det ved siden av fulle søppeldunker og tar det ikke med hjem igjen, sier Andaur.



Hun har en klar oppfordring til alle som er ute og benytter seg av naturen:

– Det er bra at folk bruker naturen mer, men når du tar med tingene dine ut så ta det med deg hjem igjen. Har du plass i sekken når du drar ut, er det også plass i sekken tilbake. Og ser du plast på avveie, ta på hansker og plukk det opp.

Er det ikke håp må dyret avlives

Vilforvaltningen og Skjær Kolseth tar imot henvendelser fra publikum om dyr som er observert med skade eller som lider.

– Er det akutt eller er det et dyr som det haster å gjøre noe med ringer man politiet på 02800, forklarer Skjær Kolseth og fortsetter:

JULELYS: Denne bukken fant Bymiljøetaten i april. Foto: Bymiljøetaten.

– De kontakter så oss. Vi prøver å finne dyret eller holde kontakt med de som ofte ser dette dyret. Er det en positiv utvikling går det stort sett fint. Ser vi at det plager dyret og det ikke er noe håp ender det med at vi avliver dyret.