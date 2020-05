– Blir mer og mer urolig for Høyre

Eriksen Søreide har gitt disse tre uttalelsene til TV 2:



– Christian Tybring-Gjedde kom med karakteristikker av både Høyres politikk, flyktninger og meg. Da må han tåle å bli motsagt, bli møtt med fakta og argumenter, og ikke storme ned fra talerstolen og ut av salen når han får svar han ikke liker. Han gjorde også noe så oppsiktsvekkende som å be meg la være å svare innlegget hans. Jeg er overrasket over at han kritiserer et saklig svar. Jeg verken stemplet Tybring-Gjedde eller karakteriserte hans politikk, skriver utenriksministeren.

– Tybring-Gjedde spurte om jeg opplevde problemer med innvandrere i mitt nabolag, og jeg svarte at jeg trives godt i nærmiljøet i min bydel, Gamle Oslo, som er en av bydelene som har høy andel innbyggere med minoritetsbakgrunn. Jeg sa også at jeg ikke underkjenner at det finnes utfordringer, men at jeg ikke deler Tybring-Gjeddes innfallsvinkel til personer med en annen bakgrunn, i og med at han i sine innlegg utelukkende hadde fokus på problemene.

– Jeg konstaterte også det faktum at vi er blant landene som tar imot størst andel kvoteflyktninger per innbygger, og at det er noe Frp stilte seg bak i regjering i de seks årene de var en del av den.