I løpet av 2020 har politiet i Bergen registrert tre omfattende tyveriraid, der over 50 påhengsmotorer har blitt meldt stjålet. Nå tror det at de kan ha tatt en bande mobile vinningskriminelle som kan ha operert i området helt siden i fjor.

De de ble pågrepet i går, gjorde politiet imidlertid en større oppdagelse.

– På en adresse i Nordhordland fant vi to konteinere, fullastet med det vi mener er tyvgods. Vi har ikke gått gjennom alt ennå, men det er i hvert fall 20 påhengsmotorer i beslaget, i tillegg til fire store motorsykler. Motorsyklene er meldt stjålet i Bergens-området den siste tiden, forteller lensmann Kjell-Idar Vangberg til TV 2.

Lensmann Kjell-Idar Vangberg Foto: Frode Hoff / TV 2

Vil holde de tre fengslet

Konteinerne står nå på en adresse i Bergen som politiet disponerer. De ønsker ikke at TV 2 skal gjøre det mulig for uvedkommende å vite hvor beslaget står.

I dag blir de tre mennene fra Latvia avhørt av politiet, og torsdag vil de i tur og orden bli fremstilt for varetektsfengsling for Bergen tingrett.

STARTEN: Under pågripelsen fant politiet en bil fullasted med påhengsmotorer. Senere fant de enda mer. FOTO: Politiet

– Vi mener det her vil foreligge fare for både bevisforspillelse og unndragelse dersom disse får går fri. Derfor vil vi be om at de holdes fengslet mens vi etterforsker videre, sier Vangberg.

TV 2 har vært i kontakt med to av mennenes forsvarere, Bertil Rønnestad og Kim Villanger. Ingen av dem har foreløpig noen kommentar på vegne av sine klienter. Den tredje mannens forsvarer, Eirik Nåmdal, har ikke svart på TV 2s henvendelser.

Han er enda usikker på omfanget av saken de nå arbeider med, men mener at fremgangsmåten til de involverte tyder på profesjonalitet.

Store verdier

– Vi har enda ikke rukket å gjennomgå beslaget i konteinerne. Det er minimum verdier for 3-4 millioner, sannsynligvis mer. Det vanlige er at slikt tyvgods blir fraktet ut av landet, før det blir solgt videre. Vi er glade for at vi i denne saken fikk stanset tyvgodset, før det forsvant, sier Vangberg.

STORE VERDIER: Innholdet i konteinerne er ifølge politiet verdt flere millioner. Foto: Frode Hoff / TV 2

Lensmannen utelukker ikke at det kan bli snakk om flere pågripelser.

– Anser dere dette som en bande dere nå kan ha stanset?

– Ja, vi etterforsker dette utifra at det er snakk om organisert kriminalitet. Det gjenstår imidlertid mye etterforskning. Vi har to kontainere fulle av tyvgods, og må undersøke om dette innholdet kan ha en forbindelse til tidligere tyveri-raid vi har registrert lenger tilbake i tid enn i år, sier Vangberg.