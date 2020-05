Snudde ryggen til Mila (10 mnd.) i ett minutt – to timer senere kjempet jenta for livet

– Vårt mål er å gjøre andre foreldre oppmerksomme på farene med små batterier, sier australske Emily Neilan (25) til TV 2.

Tidligere i år opplevde hun alle foreldres mareritt da hun snudde ryggen til datteren Mila (10 mnd) i det hun mener var rundt 60 sekunder.

Det var News.co.au som først omtalte saken.

Sydney-kvinnen la sammen klær på senga mens Mila krabbet rundt i rommet og åpnet skapdører.

Ingen så hva som skjedde

I skapet på nattbordet fant Mila en firepakning med flate, runde batterier, såkalte knappcellebatterier.

Det kan være livsfarlig å svelge batterier, både på grunn av syren i dem som kan ødelegge vev, og fordi de kan blokkere luftveiene.

Uten at mammaen hennes så det, svelget hun ett av dem.

FRISK: Lille Mila har blitt helt frisk igjen etter den traumatiske opplevelsen. Foto: Emily Neilan

Deretter la hun pakken tilbake i skapet og lukket skapdøra, uten at noen andre så hva som hadde skjedd.

– Etterpå virket hun litt trøtt og ville ikke ha flaske, forteller Emily Neilan, og sier at hun ikke tenkte mer over det.

Hun la jenta i sprinkelsenga slik at hun kunne ta formiddagsluren sin.

Deretter kom svigersøsteren hennes på besøk for å være barnevakt, slik at Emily kunne dra ut på et møte.

Som ei filledukke

Da Emily to timer senere kom tilbake fra møtet, visste hun at noe var galt.

Mila hadde våknet fra luren sin, og var slapp og fjern.

Symptomer ved inntak av knappcelle-batterier: Fastsittende batterier kan etse på slimhinnen og skade vevet i og rundt spiserøret. Initialt kan symptomene være uspesifikke, men kan blant annet være: Svelgevansker, kvalme, brekninger, sikling, dårlig matlyst og magesmerter

Diaré, blodig og/eller mørk avføring

Smerter i brystet

Hoste eller andre luftveissymptomer

Feber Personer med symptomer skal raskt til sykehus for undersøkelse og videre oppfølging. Ring 113

Ikke fremkall brekninger

Ikke gi kull, mat eller drikke

Ved mistanke om inntak ring legevakten på 116 117, nødnummer 113 eller Giftinformasjonen på 22 59 13 00 Kilde: Helsenorge.no

– Da svigersøsteren min ga Mila til meg, var hun veldig, veldig slapp. Hun hadde nesten ingen styrke i armene og beina, og hun var nesten som ei filledukke. Øynene var åpne, men på grunn av armene og beina som bare dinglet, kunne jeg ikke sette henne ned, forklarer Emily.

– Hadde ingen anelse

Hun kastet seg inn i bilen og kjørte rett til The Children's Hospital i Westmead, hvor Mila ble lagt inn og undersøkt umiddelbart.

– Jeg lurte på om hun hadde slått hodet sitt. Jeg gikk gjennom alle mulige scenarier. Hadde hun ramlet? Hadde hun slått hodet sitt i noe? Jeg hadde ærlig talt ingen anelse om hva som skjedde, forteller Emily.

Det ble tatt røntgen av Mila, og etter fem minutter fikk Emily se hva som var galt.

Et batteri på to centimeter i diameter hadde kilt seg fast i Milas hals.

RØNTGEN: Legene var ikke i tvil da de fikk se røntgenbildene av Mila. Foto: Emily Neilan

Måtte sjekke nattbordskuffen

– Så fort vi skjønte at det var et batteri, ringte jeg svigersøsteren min og spurte om hun kunne gå til soverommet og sjekke nattbordskuffen og se om det er en pakke batterier der med ett batteri som mangler, forteller Emily Neilan til News.co.au.