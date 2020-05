30 år siden sparket som gjorde Boban til symbolet på Kroatias uavhengighet

Etter første verdenskrig falt Østerrike-Ungarn og nasjonene som lå sør på Balkan ble samlet til en stat, Jugoslavia.

På 1980-tallet begynte det for alvor å blusse opp en konflikt mellom landene i Jugoslavia.

En borgerkrig preget av etniske konflikter mellom folkegruppene skulle føre til 300.000 døde og millioner på flukt, nå var den rett rundt hjørnet.

To av landene var Kroatia og Serbia. Serbia ønsket et samlet Jugoslavia hvor de hadde hovedmakten. Kroatia ønsket å bli en selvstendig stat.

25. juni 1991 erklærte Kroatia selvstendighet på bakgrunn av at de hadde gjennomført sitt første frie valg i 1990.

Kun uker etter valget var det duket for oppgjøret mellom landenes fotballflaggskip. Kroatiske Dinamo Zagreb fikk besøk av serbiske Røde Stjerne Beograd på Maksimir stadion.

Kampen kom aldri i gang og det hele endte med at stadion ble gjort om til en slagmark mellom Dinamos «Bad Blue Boys» og «Delije» fra Beograd. Rundt 60 personer ble skadet i opptøyene.

– Fotball er jo helt uavhengig av disse tingene. Det er en slags moderne slagmark hvor motsetninger ofte kommer til uttrykk. Røde Stjerne var symbolet på ideen om et Stor-Serbia, og tanken om å holde Jugoslavia sammen under et serbisk dominert Jugoslavia. Dinamo representerte ideen om at Kroatia skulle løsrive seg fra dem. Lagene var veldig tunge symboler for hvert sitt ytterpunkt, sier Runar Nordvik til TV 2.

Han er Balkan-entusiast og har fulgt både fotball og politikk i landene i en årrekke. Nordvik har også bodd i regionen og jobbet med fotball der.

Avskriver myte om at kampen startet Balkan-krigene

Kampen som aldri ble spilt har senere blitt beskrevet som en av de største hendelsene i europeisk fotball gjennom tidene.

– Det var eksplosivt og alle skjønte at noe var i gjære. Valget hadde blitt dominert av nasjonalistiske partier som gikk til valg for løsrivelse fra Jugoslavia. Timingen på denne kampen gjorde sitt til at det allerede var et oppgjør av politiske strømninger. Det var en risikokamp i utgangspunktet, basert på tidligere historie. Jeg tror at alle var innforstått med at kampen kunne utarte, sier Runar Nordvik.

Nordvik avskriver myten om at kampen var starten på Balkan-krigene som det tidligere har vært skrevet mye om.

– Det er nok den største myten som har dukket opp i ettertid. At kampen utløste Balkan-krigene. Det er sludder. Det var et symptom på tiden man var inne i. Krigene rundt omkring i det gamle Jugoslavia ville kommet uavhengig av kampen på Maksimir stadion.