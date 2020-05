Fjerner sikkerhetskrav for ulykkeshelikopter

– Men likevel er dette en sak som har så stor betydning for så mange i Norge, at ut fra alvoret i saken og av respekt for de etterlatte, burde saken vært ute på høring, mener Solvorn Fjeldsbø.

Han presiserer at det som skjer nå kan skape forvirring og usikkerhet og at det nå er fritt frem for å bruke helikoptertypen til transport av offshorearbeidere.

TURØY: Et Helikopter med 13 personer ombord styrtet ved Turøy i Hordaland. Foto: NTB / Scanpix

– Men for vår del er dette ikke en gang aktuelt å vurdere før alle anbefalingene fra havarikommisjonen er sjekket ut. Vi mener det ikke er godt nok før girboksen redesignes, her er vi på linje med havarikommisjonen, sier Solvorn Fjeldsbø til TV 2.

– Unødvendig høringsrunde

Luftfartstilsynet bekrefter overfor TV 2 at det særnorske sikkerhetsdirektivet oppheves fra torsdag 14 mai.

– Hvorfor har dere opphevet sikkerhetsdirektivet og hvorfor har det ikke vært kjørt en høringsrunde på dette?

– Normalt kjører vi en høringsrunde, men her var det så åpenbart at det var unødvendig fordi denne opphevelsen medfører ingen endringer i sikkerhetskravene. Både EASA og Airbus ivaretar kravene som var satt i det særnorske sikkerhetsdirektivet gjennom sine sikkerhetskrav og service-krav, sier Wenche Olsen, fagdirektør i Luftfartstilsynet.

– Burde man ikke i etterkant av Turøy-ulykken, av respekt for både etterlatte og helikopterpiloter, gjennomført en høringsrunde?

– Vi forståelse for at mange vil tenke slik. Hvis denne endringen på noen måte hadde medført endringer i sikkerhetskravene som stilles så ville det selvsagt vært en høring.

Kilder TV 2 har kontaktet mener at det er påfallende at dette skjer dagen før utlysningen av en større helikopterkontrakt utløper.

– Hastet dette slik at dere ikke kunne gjennomført høring i forkant? Ser du at noen blir skeptisk?

– Nei vi skjønner ikke at det stilles spørsmål ved datoen. Siden kravene som stilles i det norske sikkerhetsdirektivet blir ivaretatt i krav som stilles av EASA så har ikke dette noen betydning for denne utlysningen som det vises til. Denne opphevingen av sikkerhetsdirektiv hverken åpner eller stenger muligheter for operatører eller helikoptertyper, sier Olsen.

Dette direktivet kunne vært opphevet for et halvt år siden. Vi er sammen med britiske myndigheter blitt enige om denne datoen, og da oppheves direktivet samtidig i Norge og i UK.

– Når ble du kjent med utlysningsdatoen?

– Det var i forbindelse med at TV 2 kontaktet Luftfartstilsynet. Det ble sagt i forbindelse med at det vil bli en mediasak på dette.

Til TV 2 sier Olsen at noen av inspektørene som jobber tett med de berørte operatørene kan ha kjent til utlysningsdatoen i lengre tid, men at datoen som nå er satt for å fjerne det særnorske direktivet ikke har noen betydning for utlysningen av helikopterkontrakten i nord.

– I begynnelsen, etter ulykken, var det særnorske sikkerhetsdirektivet viktig. Men nå er dette ivaretatt av EASA og Airbus, sier Olsen.