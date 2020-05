Koronapandemien har gått hardt ut over reiseliv og turisme i hele verden.

Onsdag legger EU-kommisjonen frem sin strategi for turistnæringen og transportsektoren i kjølvannet av koronakrisen.

De vil også komme med anbefalinger om gjenåpning av EUs indre grenser.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil EU-kommisjonen anbefale at reiserestriksjonene gradvis blir fjernet i Europa, slik at man igjen kan få i gang reiselivet.

Innenfor Schengen-området har minst 17 land innført høyere grensekontroll i forbindelse med koronasituasjonen.

Hardt rammet

Med delvis stengte grenser og innstilte fly står hundrevis av milliarder på spill for en næring som står for 10 prosent av EU-økonomien og 12 prosent av sysselsettingen.

Forventningene er derfor store når kommisjonen onsdag legger fram sin plan for å legge til rette for at folk igjen kan bruke – og tjene – penger i sommerferien.

I tillegg til utferdstrang og smittevern er det naturlig nok en økonomisk side ved det hele. Ifølge EU-kommissær Thierry Breton står reiselivet i fare for å miste inntekter på opptil 400 milliarder euro eller 4.600 milliarder kroner.



Likebehandling

Ifølge The Guardian er det uklart om kommisjonen vil stille seg bak opprettelsen av «bobler» eller «korridorer» der enkeltland eller mindre grupper åpner for hverandre. De baltiske landene har sett på en sånn løsning, og Kroatia snakker med Tsjekkia.

Onsdag opplyses det at Tyskland og Østerrike kommer til å gjenåpne grensen 15. juni.

Grensen mellom de to landene har vært stengt i to måneder og vil åpne igjen fra midten av juni, opplyser Østerrikes minister for turisme, Elisabeth Köstinger, onsdag.

Landet har omtrent 16.000 bekreftede tilfeller og rundt 600 registrerte dødsfall.