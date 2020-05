– Domfeltes straffbare handling og risikoen for at han kan begå tilsvarende handlinger på nytt er etter lagmannsrettens syn ikke forenlig med det å praktisere som pastor i en religiøs organisasjon, heter det i dommen fra Frostating lagmannsrett.

Pastoren anket dommen fra Sunnmøre tingrett hvor han i fjor høst ble dømt til ubetinget fengsel i fire år og seks måneder etter å ha hatt samleie med den da 13 år gamle jenta.

Han ble da fradømt retten til å være pastor/predikant i 15 år.

– Arbeidet i menigheten er en av de viktigste aktivitetene i pastorens liv og betyr mye for hans selvfølelse, identitet som person og opplevelsen av å bidra med en meningsfylt aktivitet i samfunnet. Fradømmelse av retten til å utføre dette arbeidet vil ramme han ekstraordinært hardt, fremholdt hans forsvarer Ragnhild Torgersen i lagmannsretten.

Stor risiko

Lagsmannsretten stadfester lengden på fengselsstraffen for overtredelse av straffelovens paragraf 300 som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, og gir pastoren yrkesforbud på ubestemt tid.

– Hans stilling som pastor medfører at mennesker i sårbare situasjoner, også mindreårige, kan komme til å søke trøst og hjelp hos ham. Det at han er funnet skyldig i voldtekt til samleie av en mindreårig medfører at det foreligger en uakseptabel stor risiko for at han kan komme til å gjøre noe tilsvarende mot andre barn som har et tillitsforhold til ham, heter det i dommen.

Prøvde å verve ung jente

Denne saken startet på seinvinteren i fjor med at pastoren helt tilfeldig traff den unge jenta på et kjøpesenter der han prøvde å verve henne som kunde i et markedsføringsnettverk.

Ifølge jentas forklaring skjønte hun ikke noe av dette og fortalte at hun bare var 13 år.

Det ble likevel utvekslet både telefonnummer og bilde. Noen dager senere skal jenta ha blitt voldtatt utenfor et bedehus. Fornærmede ringte selv politiet og pastoren ble pågrepet kort tid etter. Hun var ikke medlem av pastorens menighet.

Pastoren har bare delvis erkjent straffskyld, men biologiske spor i form av DNA knyttet ham til overgrepet. I tillegg til fengselsstraffen på fire år og seks måneder i lagmannsretten, må han også betale fornærmede 175 000 i oppreisningserstatning.

Forsvarer Ragnhild Torgersen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.