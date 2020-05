Moren til Johanne (17): – Hun var veldig bekymret for Philip den siste tiden

– Jeg følte det var veldig usunne diskusjoner, og ble veldig bekymret. Det handlet mye om innvandring og antisemittisme. Jeg ble så bekymret at jeg lurte på hvordan jeg skulle forholde meg til det, sier hun.

Hun beskriver at han begynte å virke svært sint utover i 2018.

– Han virket så sint. Han endret seg veldig, og jeg følte den gamle Philip begynte å forsvinne. Han hadde et sint utrykk i ansiktet hele tiden, sier hun.

– Selv om jeg var bekymret, kunne jeg ikke ant hva som skulle komme, sier hun.

– Han forsvant

Stemoren forteller det var vondt å se hvordan Manshaus utviklet seg det siste året.

– Jeg føler han forsvant. Det var så vondt å se på. Den gode, fine Philip som jeg var veldig glad i ble borte. Jeg har mistet to barn nå, sier hun.

Hun forteller også at Johanne ble urolig av alle de opphetede diskusjonene i hjemmet.

– Johanne ble veldig bekymret for ham, hun var jo glad i ham hun også. Det var ikke noe hyggelig for henne å høre alle disse diskusjonene om innvandring, sier stemoren.

Ville ringe politiet

Stemoren forteller at hun ble svært skremt da hun så han hadde hengt opp et hake-kors på veggen sin på soverommet, sammen med utklipp om et terrorangrep på New Zealand og andre saker.

– Det var sterkt for meg å se dette, og jeg søkte litt på nett, og kom fram til politiets tipstelefon. Jeg tenkte rett og slett at vi måtte få hjelp til ham, og tenkte jeg skulle ringe politiet. Særlig da vi mottok en skuddsikker vest noen dager før. Samtidig tenkte jeg ikke at han var en sånn type person som kunne gjennomføre et terrorangrep, for han har aldri brukt vold, sier hun.

Det var Johanne og stemoren som mottok pakken med en skuddsikker vest i begynnelsen av august, som Manshaus hadde bestilt på nett og fikk levert på døra.

Men stemoren ringte ikke politiet.

– Jeg snakket med forskjellige folk i familien, og det hadde virket litt som at de mest ekstreme holdningene hadde begynt å mildne den siste tiden. Så jeg ringte ikke da. Faren skulle ta en prat med ham, og dagen etter var avisutklippene borte, og Philip var veldig blid. Jeg likte det ikke, syntes det var foruroligende, men han var mye mildere i ansiktet. Det virket som at han hadde funnet en ro, og han la ikke opp til noen diskusjoner hjemme, sier hun.

Bare dager senere ble Johanne drept.