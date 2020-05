Den 23 år gamle ekskjæresten har blitt tiltalt for drapet på Wilma (17), som forsvant i Uddevalla i november.

Ifølge tiltalen har mannen fjernet hodet hennes fra kroppen og forvart det i en koffert, skriver Aftonbladet. Politiet gjorde funnet den 28. november.

Avisen skriver at det også også ble funnet gensere, kosedyr og boksershorts i kofferten. Kroppsdelen var pakket inn i aluminiumfolie.

– Omfattende etterforskning

Det ble iverksatt en stor leteaksjon etter Wilma da hun forsvant i fjor høst. To uker etter forsvinningen uttalte politiet at de hadde funnet en kroppsdel som svekket håpet om å finne jenta i live.

Få dager etter ble Wilmas 23 år gamle ekskjæreste varetektsfengslet, mistenkt for mord.

Onsdag morgen i Uddevalla tingrett, nesten et halv år etter forsvinningen, kom beskjed om at mannen har blitt tiltalt for mord.

– Det har blitt iverksatt omfattende etterforskningstiltak i denne saken. Vi har gjennomført en rekke avhør og omfattende åstedsundersøkelser, sier aktor Jim Westerberg, ifølge avisen.

– Skjedde hjemme

Mordet skal angivelig ha funnet sted i Wilma og eks-kjærestens felles bolig i Uddevalla, opplyser politiet på en pressekonferanse onsdag morgen.

– I løpet av helgen begynte Wilmas pårørende å bli urolige, ettersom de ikke hadde hørt noe fra henne. De besøkte mannen hjemme, og han forklarte at han og Wilma hadde kranglet, og at hun deretter hadde dratt hjemmefra. Den forklaringen har ekskjæresten holdt seg til gjennom hele etterforskningen, sier aktor Jim Westerberg, skriver Aftonbladet.

TIL MINNE: En seremoni ble holdt til minne om Wilma den 30. november i Uddevalla i Sverige. Foto: Adam Ihse/TT / NTB scanpix

Dette beroliget likevel ikke Wilmas venner og familie ettersom det ikke var likt henne å ikke gi lyd fra seg.

– Mannen er den personen som senest så Wilma i live. Naboer har forklart at de hørte skrik fra en kvinne på dette tidspunktet, sier Westerberg.

Lang bevisrekke

På pressekonferansen redegjorde aktor for bevisene politiet har lagt til grunn for tiltalen.

I tillegg til kofferten ble det også funnet blodspor i stuen i boligen. Ifølge politiet er det tydelige tegn på at dette har blitt forsøkt vasket bort. I boligen fant politiet også blod på en kjøkkenkniv. Ekskjærestens DNA har blitt funnet på aluminiumfolien som kroppsdelen var pakket inn i.

– Ingen spor har foreløpig blitt funnet av noen annen mulig gjerningsperson, sier Jim Westerberg.

Blant bevisene som politiet legger til grunn, er en SMS-samtale mellom paret hvor ekskjæresten skal ha virket sjalu.

Nektet straffskyld

23-åringen har hele veien nektet straffskyld.

– Min klients vet ikke noe om hvordan hun døde, sa forsvarer Beatrice Rämsell til Aftonbladet tidligere.

Forsvareren har foreløpig ikke kommet med en ny uttalelse onsdag.

Tidligere har to andre personer vært mistenkt, men begge er sjekket ut av saken.

Saken oppdateres.