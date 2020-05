Reiseselskapet TUI er hardt rammet av reiserestriksjonene, som har blitt innført i store deler av verden som følge av koronakrisen.

Meldingen kommer i forbindelse med at reiseoperatøren onsdag legger fram kvartalsrapport, der det kommer fram at TUI gikk med et underskudd på vel 8 milliarder kroner i første kvartal.

I samme periode i 2019 gikk TUI med underskudd på drøyt 1,9 milliarder.

Reiseselskapet planlegger å kutte 8000 stillinger globalt, melder den danske avisen BT. Stillingene vil enten opphøre eller stå ubemannet.

Ved utgangen av mars hadde selskapet 53.500 ansatte, skriver danske TV 2.

TUI Norge er en norsk reisearrangør i TUI-gruppen som tilbyr charterreiser og andre pakkereiser. I Norge har selskapet 20 ansatte.

– Hvordan vil dette ramme de norske ansatte?

– Vi har foreløpig ikke lokale tall, så det er for tidlig å si. Tiltak må iverksettes og vi må kutte kostnader, så får vi se hvordan det vil blir til slutt. Det er ikke sikkert vi må kutte hele 8000 stillinger, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren til TV 2.