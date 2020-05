Den kanadiske låtskriveren beklager tirsdagens Instagram-utbrudd, hvor han anklaget «flaggermusetende, dyreselgende, virusskapende grådige drittsekker» i Kina for å stå bak koronaviruset.

– Flaggermusetende drittsekker

60-åringen vakte oppsikt med innlegget, hvor han klaget over at hans planlagte konserter i London må utsettes som følge av pandemien.

– I kveld skulle vært starten på flere konserter i Royal Albert Hall, men takket være noen forbannede flaggermusetende, dyreselgende, virusskapende grådige drittsekker, er hele verden nå satt på pause, for ikke å snakke om de som har lidd eller omkommet som følge av viruset, skrev Adams tirsdag.

Stemples som rasist

Adams benyttet raseriutbruddet til å komme med en oppfordring:

– Min beskjed til dem utover 'takk skal dere faen meg ha', er 'bli veganer', fortsatte artisten.

Adams ble kraftig kritisert for innlegget, som enkelte mener gir uttrykk for en rasistisk holdning til kinesiske mattradisjoner. Blant dem er skuespilleren Cindy Cho, som ikke er nådig i sin omtale av superstjernen:

– Så Bryan Adams er en super, super- rasist. Godt å vite, skriver Cho på Twitter.

Legger seg flat

Det kontroversielle innlegget ligger fortsatt ute på Adams sin Instagram-profil, men har nå fått selskap av et nytt innlegg. Her beklager artisten til alle som ble støtt av innlegget, og sier formålet bak innlegget var å promotere veganisme.

– Beklager til alle som ble støtt av innlegget mitt i går. Det er ingen unnskyldning, men jeg ville bare poengtere at den forferdelige dyremishandlingen på disse våtmarkedene er det mulige opphavet til koronaviruset, og promotere veganisme, skriver Adams.

Ingen støtte for teorien

– Jeg elsker alle mennesker og mine tanker er med de som kjemper mot denne pandemien verden over, skriver Adams i innlegget, hvor han også fremfører låten «Into the Fire».

Det opprinnelige innlegget blandet sammen flere ulike teorier om opphavet til koronaviruset. En av dem er at viruset stammer fra et matmarked i Wuhan, en annen at det ble skapt i et kinesisk laboratorium. Ingen av teoriene er bekreftet, og flere forskere sier det er svært usannsynlig at viruset er menneskeskapt. Det er heller ikke bekreftet at viruset oppstod i Wuhan.