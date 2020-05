Barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen mener faren, som er siktet for drap, er uskyldig og at politiets drapsetterforskning begrenser sjansen for å finne moren, skriver Romerikes Blad.

– De er sterkt bekymret for at politiet fortsetter i det sporet de åpenbart har låst seg i nå og tydeligvis har vært i veldig lenge. Det er at Tom Hagen er gjerningsmann. Dette er de overbevist om er feil, og de er sterkt bekymret for konsekvensene dette har for saken, sier familiens bistandsadvokat Ståle Kihle til avisen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018, og familien mener politiet burde lett etter henne.

Politiet har ikke svart på kritikken, men statsadvokat Kirsti Guttormsen sier hun har full tillit til etterforskningsledelsen i Lørenskog-saken.

– Etterforskningen har vært bredt anlagt siden starten, noe den fortsatt er. Politiet har utferdiget og opprettholdt siktelser i saken, og etterforskningen pågår fortsatt, sier Guttormsen.