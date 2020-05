Raheem Sterling donerer jevnlig omsorgspakker til eldre innbyggere i Maverley på Jamaica grunnet koronapandemien.

Sterling har også sendt en melding der han oppfordrer innbyggerne til å holde seg trygge.

Maverley er nemlig 25-åringens fødeby.

Den siste tiden har Sterling sendt omsorgspakker til byen han bodde i fram til han var fem år gammel. Det skriver Daily Mail.

Sterling har fortsatt et nært bånd med øya og eier et herskapshus med en verdi på ca. 120 millioner kroner i hovedstaden Kingston.

Flyttet til London fem år gammel

Da han var yngre var det derimot helt andre kår. 25-åringen ble nemlig oppdratt av sin bestemor i en Bungalow. Denne har han nå delvis konstruert i toppetasjen i sitt herskapshus.

Manchester City-spilleren vokste deretter opp i et hjem med tre soverom med opp til åtte slektninger om gangen, helt fram til han fylte fem år. Da flyttet Sterling og moren til London etter at Sterlings far, Phillip Slayter, ble skutt og drept i 1996.

– Vet ikke hvordan det kommer til å fungere

Sterling har nå uttalt seg om en eventuell Premier League-start 1. juni. Manchester City-og England-vingen mener at man ikke bør forhaste seg med å starte opp igjen.

– Jeg vet ikke hvordan det kommer til å fungere, men jeg føler at når folk og fotballspilleres sikkerhet er sikret og deres velvære blir ivaretatt, at det da er riktig tidspunkt å starte opp igjen, sier Sterling.

– Inntil da er jeg...hvordan kan jeg si det...ikke redd, men reservert og tankefull om hva det verste utfallet kan være. Samtidig gleder jeg meg til å starte opp igjen og det blir forhåpentligvis bra, konstaterer Sterling.