Tirsdag kveld melder Nordlys at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) publiserte en rekke sensitive opplysninger i en postliste for 7. mai i år.

Sykehuset unnlot å sensurere personopplysningene, skriver avisen.

Blant annet skal det ha blitt publisert navn på en gutt og foreldrene hans som sykehuset hadde sendt en bekymringmelding om til barnevernet.

Til sammen skal det være snakk om 95 taushetsbelagte saker.

Postlistene som publiseres viser en oversikt over alle dokumenter som er blitt sendt til og fra sykehuset denne dagen. Til vanlig skal denne typen opplysninger sensureres.

Etter at avisa Nordlys gjorde sykehuset oppmerksom på dette tirsdag kveld, skal det være slettet. Dokumentene ble publisert mandag.

– Det er veldig alvorlig at det er identifiserbare personer her. Det handler om korrespondanse, og det er på et overskriftsnivå, men det er klart at når det står personnummer og for eksempel «bekymringmelding til barnevernet» eller «pasientskadeerstatning», så er det bakgrunnen for at jeg sier det er alvorlig, sier direktør Anita Schumacher ved UNN til avisen.